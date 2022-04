Danske arbejdere kunne ikke bruges

Mere end 50 danske maskinførere med lang erfaring fik afslag på et job på Femern Bælt projektet. Entreprenøren hyrer i stedet udlændinge.

På et møde i starten af februar sagde hovedentreprenøren Hollandske Fehmarn Belt Contractors (FBC), at de manglede 22 erfarne maskinførere til at køre gravemaskiner og dozere.

I 3F lavede de et jobopslag og gik i gang med at finde kvalificerede folk til disse 22 stillinger. De fandt 53 maskinførere, som de sendte videre til firmaerne. De fik dog besked om, at de ikke kunne bruges, udtaler Rasmus Pedersen, der er teamleder på Femern-indsatsen for 3F Lolland.

Handler om arbejdstid

Ifølge 3F er de store entreprenører slet ikke interesseret i erfarne danske medarbejdere, men ønsker i virkeligheden at ansætte udlændinge til nogle arbejdstider, der ligger langt fra, hvad de fleste danskere kan være med til.

Dårligt arbejdsmiljø

Der har tidligere været høj-lydte protester mod arbejdsmiljøet på Femern byggeriet, fordi udenlandske maskinførere arbejdede i 12 timers vagter, 28 dage i træk. Arbejdstiderne var uden fortilfælde i Danmark, men skete med velsignelse fra Arbejdstilsynet, som dog senere har trukket godkendelsen tilbage.

Anlægsprojekt til 53 milliarder

Det største statsfinansierede byggeprojekt, vi nogensinde har haft herhjemme, foregår tilsyneladende på vilkår, der ligger langt fra, hvordan vi i Danmark ønsker at indrette vores arbejdsmarked.

Femern-projektet foregår for danske skattekroner, så vi må som samfund kræve, at arbejdet foregår under ordnede forhold, hvor der er et godt arbejdsmiljø, at der sættes ind mod underbetalt udenlandsk arbejdskraft, og at det følger danske overenskomster.

Peter Just