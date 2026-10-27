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Danske politikere vælger krig

[KOMMUNIST 11-26] Hver dag bliver vi tudet ørerne fulde med at ”ofre os for fædreland og kongerige”, mens suverænitet i samme åndedrag foræres til fremmede magter, her USA.

Afgivelsen af suverænitet omfatter både Grønland og de tre baser i Jylland. Vi ved allerede, at USA bruger baserne i aktuelle krige, som den mod Iran, der foregår nu. Her flyver de deres bombefly fra sådanne baser. Sådan bliver det også i fremtiden fra dansk jord.

Med den sidste melding fra regeringen om indkøb af langtrækkende angrebsvåben, de såkaldte Joint Strike missiler til F35 fly, samt tyske Covenant-missiler, der kan affyres fra jorden, kan vi kun konkludere, at regeringen vil trække os ind i en altødelæggende krig. Disse missiler har kun til formål at angribe Rusland, en distance på 1500 km er en krigserklæring. 1 milliard tager de fra vores finanslov!

De forgylder krigsindustrien

Der er utallige krige over alt i verden. Det har ikke historisk betydet, at Danmark nødvendigvis har taget parti eller involveret dansk militær, som vi ser det nu med krigen i Ukraine og folkemordet på palæstinenserne.

Siden Ukraine blev en selvstændig stat i 1991, har den stået på listen over de mest fattige og korrupte lande. Dansk Erhverv nød godt af den situation.

Hvilke ”demokratiske ”værdier” fik Danmark så pludselig til fælles med Ukraine, siden vi er blevet det førende land i Europa der bidrager mest pr. indbygger til krigen. Fagforeninger, ngo-organisationer og partier er blevet forbudt i Ukraine, det rimer ikke på fortællingen om den frie verden. Dette spørgsmål skal vi som indbyggere stille og kræve svar på!

Den internationale domstol og FN har igennem tre år fordømt Israels utallige dødshandlinger og deres allierede, herunder Danmark. Hvorfor fortsætter Folketinget stadig tilladelserne til våbenhandel fra dansk side?

De lyver og manipulerer

Militære eksperter, udover fredsaktivister har påpeget, at grænsen mellem at lægge jord og bygninger til en krigspart, her Ukraine, med våbenfabrik i Jylland, betyder at Danmark bliver et legitimt bombemål iflg. krigens regler. Hvorfor udsætter politikerne os for det?

Militære eksperter har påpeget, at helikoptermanøvren fra dansk side, i internationalt farvand, mod et russisk skib var provokerende i en krigssituation. Regeringen nægter at underskrive en aftale med Rusland, der undgår konfrontation til søs og i luften. 12 andre NATO-lande har underskrevet. Hvorfor vælger Danmark konfrontationen?

Nordstream sabotagen, hvor det nu er retslig bevist, at Ukraine stod bag, har ikke ført til nogle retslige konsekvenser fra dansk side, hvorfor? Sabotage, der nu dømmes som krigsforbrydelse medvirkede til, at millioner af europæere lider under høje energipriser. Har vi fortjent det?

De truer og snyder

De påståede drone- og hybridangreb, som nu fremstår som en utroværdig face, er pudsigt nok altid tæt på endnu ekstrabevilling i Folketinget eller EU, der går fra velfærd til krigsproduktion.

De ukrainske flygtninge, der troede de kunne søge væk fra krig og ødelæggelse i Danmark, bliver nu presset af danske politikere til tvangsudskrivelse og udlevering til den ukrainske hær. Stik imod de humanitære regler. Herboende russisktalende fra tidligere USSR-lande bliver udsat for systematisk mistænksomhed og russofobi.

Der er millioner/milliarder af donerede kroner, som der ikke kan redegøres for. Donerede våben findes nu overalt i Europa på det sorte marked i bandemiljøer. Det rammer os.

Død giver profit

Dansk industri inden for krigsproduktion omfatter over 500 virksomheder spredt over hele landet, som enten direkte eller indirekte leverer militærrelaterede produkter og løsninger. Det er en tre- dobling inden for de sidste par år. Pengekassen står åben. Danmarks støttepenge til Ukraine går til disse aktieindehavere. Danske politikere vil nu have, at vi skal dø for dem!

Kommunisterne kæmper for, at Danmark trækker sig ud af alle krigsforberedende alliancer og stopper krigsbevillinger øjeblikkeligt. Et samlet Folketing vælger krig fremfor velfærd.