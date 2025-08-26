Demokratiet er i vejen for kapitalen

Af Rikke G.F. Carlsson, formand for DKP

[KOMMUNIST 8-9 2025] ”Bureaukrati og bøvl” bliver demokratiet i resterne af den danske retsstat kaldt – og det skal der laves om på.

Tidligere har KOMMUNIST skrevet om, at der skal fjernes regler svarende til 6 milliarder kroner i den såkaldte ”militære forhindringsbane af bøvl og bureaukrati”, som Morten Bødskov udtalte i forsommeren. Nu er forsvarsministeriet i fuld gang, af ”sikkerhedsmæssige årsager”.

En hastelov bliver hastet igennem, så den kan træde i kraft i september i år. Diskussionen er proforma, og det er alle høringssvarene også, og dem er der mange af. Lovforslaget bakkes allerede ukritisk op af Danmarksdemokraterne, SF, Liberal Alliance, Konservative, DF og Radikale, så med regeringen er lovforslaget sikret.

Det er en nyskabelse i dansk retspraksis, at der kan ske fravigelse af lovgivningen uden offentlighedens inddragelse. Med loven vil regeringen kunne fravige anden lovgivning, hvis den skønner, det er nødvendigt, hvad det så end betyder og nødvendigt for hvem?

Med lov skal lov fjernes

Vi taler her om følgende love der kan tilsidesættes: Planloven, byggeloven, skovloven, naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven, museumsloven, vandforsyningsloven, jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven, ja puha, det lyder langsommeligt, men hvem er ligeglad. når det handler om vores grundvand, sundhed og liv? Det er krigens profitmagerne.

Så hvorfor nu denne hast? Jo, det handler om et ukrainsk krudtfirma, som skal etableres her i Danmark, trygt langt væk fra frontlinjen. Og vi kender jo til den ukrainske måde med korruption at gennemføre et erhverv på. Ikke alt det bureaukrati og bøvl.

Forsvarsministeriet lægger i den nuværende sikkerhedspolitiske situation vægt på at sikre, at den eksisterende lovgivning ikke skal kunne forsinke eller i værste fald forhindre bygge- og anlægsprojekter samt driftsaktiviteter, der tjener væsentlige nationale forsvarsformål eller væsentlige civile beredskabsformål, siger de.

En tikkende bombe

Troels Lund Poulsen anerkender (det er et fedt ord), at loven er vidtgående, men at byggeprocesser ellers kan trække i langdrag på grund af klager… Ja, de fandens klager. Men der er jo en grund. Nogle husker måske katastrofen på Holmen i 1951. En brand i et armeringsværksted, der opbevarede 11 søminer, udviklede sig til en voldsom eksplosion, der kostede 16 mennesker livet og sårede 78. Københavns Brandvæsen og Falcks Redningskorps blev tilkaldt uden at være klar over, at der befandt sig miner i bygningen.

Kommissionsrapporter pegede på manglende kendskab til risikoen ved minerne og mangelfuldt tilsyn. Seks militære overordnede blev stillet for retten, men frikendt.

I Elling, hvor regeringen vil genetablere våbenfabrikken, er der de menneskelige erfaringer fra fyrværkerifabrikken i Seest, som sprang i luften. Hvilket brag af begrundet bekymring, som de nu ikke behøver at tage seriøst. Det er ikke skudt helt forbi at påstå, at krigsproduktion ­bekymrer og forurener. Militæret og dets produktion sviner voldsomt, og de ønsker ikke at rydde op efter sig. I 2003 ville forsvaret sælge Flyvestation Værløse, hvor der var udledt tonsvis af brændstof der skadede grundvandet. Derfor har vi love, der skal overholdes.

Loven er for alle

Frem til 1960’erne havde industrialiseringen stort set haft frit spil, uden restriktioner. Men det skulle forandre sig, da en væltet tankvogn ved Haderslev i 1972 forgiftede drikkevandet og fiskene i de lokale åer. Der rejste sig et krav fra befolkningen mod dette, og efterfølgende fik vi den første danske miljøbeskyttelseslov, som blev vedtaget i 1974.

Og det er disse love, som skal beskytte vores liv og natur, våbenkapitalen nu vil slippe for. Krigen i Ukraine er bare et påskud. Lignende love prøves også fjernet i andre lande i konkurrencens navn. Derfor var Ukraine før krigen også et ”skønt” ubøvlet land at flytte sin produktion til. Her er alt lempeligt for enhver kapitalist, om ikke andet så hjælper lidt korruption med at løse problemerne. Nu må man skabe sit eget ”Ukraine” i egen baghave, i hvert fald indtil krigen slutter.

Med vores Folketing har kapitalen flertal, og vil dermed undgå at underlægge sig de samme love som os andre. Her kan jeg ikke lade være med at tænke på landsretssagfører Carl Madsens kommunistiske kritik af et retssystem, der fastholder klasseskel og kapitalens interesser.

Ikke i min baghave

Svaret fra forsvarsministeren er, at loven gør det muligt for ukrainske våbenproducenter at etablere fabrikker i Danmark, ligesom den gør det nemmere at bygge kaserner. Kaserner lyder ufarligt, men konsekvensen af kritik kan blive som i Ukraine, hvor flere bliver tiltalt eller chikaneret under påskud af “fornærmelse af staten” eller “undergravende virksomhed”.

Det eneste undergravende, vi ser, er, at de involverede partier i Folketinget skal stå til ansvar for befolkningen. Tro dem ikke, hvis de plaprer løs om miljø, klima og tryghed i de kommende regions- og kommunalvalg. De har tilsidesat lovgivningerne og skal dømmes ude. Det gælder vores liv.

Nej til fremmede militærbaser og våbenproduktion i dit nærområde. Stop for de vanvittige bevillinger til oprustning. Gå med kommunister for fred og velfærd.