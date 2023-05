Det er helt sort

Politikerne har valgt side. De prioriterer oprustning frem for klima og miljø

[KOMMUNIST 5-2023 – Gå med kommunisterne] Hvis du vil gøre noget godt for klimaet, så skal Danmark nedruste og ikke lade sig presse af NATO og EU til forøgelse af forureningen.

Danmarks CO 2 -udledninger fra militæret bliver nemlig ikke inkluderet i de officielle klimaregnskaber. De nye F35-fly bruger 5600 liter højoktan benzin pr. time i luften. Danmark har indkøbt 27 fly.

Til sammenligning: Hvis du kører rundt i en benzinbil, har du måske brugt den samme mængde benzin på ét år, som flyet bruger på én time. Og flyene er i luften tit, for de skal jo også øve sig. Tænk, hvad vi kunne bruge af milliarder til gavn for klima og vælfærd.

De danske F-35A skal ­leveres over en seksårig pe­riode. Indkøbsprisen for de 27 fly ventes at blive på 20 milliarder kroner, mens totalprisen i flyenes levetid bliver på omkring 56,4 milliarder kroner. Priser der normalt ­ikke holder. Danmarkshistoriens største våbenkøb og Folketingets største tyveri fra velfærden. Vi måtte yderligere betale med afskaffelsen af Store Bededag.

Så er der udgifterne til den lufthavn i Skrydstrup, som disse fly skal bruge. Den kommer til at koste 1,35 milliarder danske kroner.

Ingen politisk vilje

Ifølge det svenske freds­forsk­nings­institut SIPRI, bruger verden hvert år nu mere end to tusind milliarder dollars på militær. Penge, som ifølge SIPRI “repræsenterer en tabt mulighed for at indfri verdensmålene for bæredygtig udvikling inden 2030 og målene i Paris-aftalen om klimaforandringer”. Til sammenligning var de rige landes samlede bidrag til udviklingsbistand i 2020 cirka 160 milliarder dollars – det svarer til otte procent af de militære udgifter.

Nu har vores egen sorte regering fremsat den ventede akutplan, hvor man har afsat sølle 2 mia. kroner over to år til et skrantende sundhedsvæsen – med patienter og borgere, der til stadighed lades i stikken og med slidte, underbetalte medarbejdere, hvis stille protest er opsigelser og siven væk fra faget.

Glemt er løfterne om højere løn og mere fleksibilitet. Glemt er undersøgelser og sundhedsøkonomer, der sagde, at løn (naturligvis) har en betydning for tilknytning og rekruttering. Find dig ikke i, at vores penge går til krig. RC