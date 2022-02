Det gør ikke spor, at der kommer tog

Det er ikke sygdom, der får togene til at stå stille

Man kan give meget skylden, og tit kan en lille hvid løgn sagtens accepteres. Men lige nu oplever vi – især og ikke første gang – at TV-værterne (for journalister er de ikke værdige til at blive kaldt) lyver og formidler løgn med løgn på.

Det må være så krænkende for de ansatte at høre på disse løgne. Vi kan bare tage eksemplet DSB:

Vi er jo næsten blevet folkelige med Tony Bispeskov, som står på perronen og informerer danskerne om togenes tilstand. Her stod han også en kold januarmorgen og forklarede, at nu var også DSB sygdomsramt, som så mange andre virksomheder. Det havde ramt bredt i mange faggrupper, både kundevendte og i baglandsfunktioner. Derfor måtte der køre færre tog i resten af januar på kystbane- og regionaltogene.

Dette var også historien tilbage i 2021. Her var det mangel på lokomotivførere, der var årsagen. Nå, ja tænker man. Vi får jo hele tiden at vide, at der er mangel på arbejdskraft i Danmark, for her går det jo helt fantastisk.

Besparelser i utide

Men det var løgn. Der er en helt anden forklaring. En forklaring, en TV-vært kunne have fået verificeret ved et enkelt opkald, nemlig et opkald til den faglige organisation.

Hvis vi først tager, hvad der ligger bag for faggruppen af baglandsfunktioner, altså dem, der står for klargøring af tog, så skyldes det den store mangel på arbejdskraft, grundet besparelserne. Folk har i stor stil søgt væk på grund af dårlige arbejdsvilkår, hvilket igen gør det svært at skaffe nye.

Den anden løgnehistorie var manglen på lokomotivførere. Her glemte TV-værten også at undersøge tingene. Ledelsen i DSB var i tæt dialog med transportministeriet, som accepterede, at de kunne opfordre medarbejderne til overarbejde og demed slække på kravene i trafikkontrakten. Men i perioden 2020/2021 er der altså fyret 50 lokomotiv-førere. Rimeligt væsentlig detalje, vil jeg mene.

Sandheden er ilde hørt

Så, nu har vi altså sandheden: Fyringer, dårlig løn, dårlige arbejdsforhold og dårligt arbejdsmiljø. Ligner det noget, vi har hørt før? Er det ikke nøjagtigt det samme hos jordemødre, sygeplejersker, fængselsbetjente, pædagoger, sosuer? Jo, det er det.

Hvorfor er det så ikke det, de siger, kunne man måske spørge sig selv. Fordi det er den forbandede budgetlov, der spøger igen, og den skal ikke frem i lyset. Her kan der ikke reddes, ej heller med hjælpepakker. Flere andre togoperatører aflyser nu også tog på grund af manglende personale.

DSB’s HR-direktør har derfor taget initiativ til at sende et individuelt spørgeskema ud til de ansatte. Spørgsmål om, hvad der skal til for at rekruttere, fastholde og tiltrække nye medarbejdere. Selvom de egentlig burde kende svaret på forhånd.

Kollektivet, den faglige organisation, kender godt svaret. Derfor organiserer vi os. Kollektivet er de klogeste eksperter. Ikke spørgeskemaer, der produceres i virkelighedsfjerne HR-kontorer.

Jernbanearbejdernes Landsklub råber konstant højt til ledelsen, på Facebook og her får de også ordet! Passagererne fortjener sandheden.

Skift spor

Jernbanearbejdernes Landsklub foreslår noget så simpelt som, at man skal lytte til medarbejderne, når de gang på gang siger:

– At sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv er vigtig.

– At ledelsen ikke tager arbejdsmiljø alvorligt.

– At planlægning af arbejdsdagen foretaget i Excel er langt væk fra virkeligheden og total ufleksibel. Eksempelvis når man indfører mødetider med ned til 2 minutters forskel.

At medarbejderne er frustrerede over, at de ikke kan løse de opgaver, der forventes af både ledelse, politikere og ikke mindst passagererne. Opgaver om alt fra tog til tiden, til toiletter der fungerer.

Politisk pres

Det hele skyldes en totalt misforstået effektivisering, der ikke fungerer eller giver mening. DSB’s ledelse og direktør skal stoppe med selv at tro på, og komme med fake news om, at der er for mange medarbejdere, når det tydeligvis ikke er sandt. (Ellers giver de aflyste tog og det udsendte spørgeskema jo ingen mening).

DSB’s ledelse siger, at politikerne lægger et pres med krav om besparelser og effektiviseringer, fordi DSB skal blive konkurrenceparat.

Men netop dette pres og ønske gør, at det ikke er muligt at fastholde og tiltrække medarbejdere, og når der mangler medarbejdere, så bliver det svært at opfylde politikernes krav: Flere togafgange og tog til tiden. Kort sagt: ledelsen skal kræve og indføre fair forhold!

Kommunisterne støtter op om Jernbanearbejdernes Landsklubs krav. Det er den eneste rigtige og logiske løsning. Vi kan kun arbejde for at opbygge solidaritet til tiden – og dermed sikre et forår, hvor vi alle kan smide masken, stige ind i toget og glæde os over, at de, som servicerer os alle og får samfundet til at fungere, er glade, tilfredse og trygge medarbejdere.