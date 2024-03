Det kunne andre i metalindustrien lære af

[KOMMUNIST nr. 3-2024] Metalindustrien tørster efter industriteknikere, det er der flere årsager til.

En stor del af skylden har arbejdsgiverne selv, da mange virksomheder igennem flere år har undladt at oprette lærepladser.

Oven i det kommer, at mange unge fravælger de faglige uddannelser. De tekniske skoler er i en dårlig forfatning, med gammelt og nedslidt værktøj og utidssvarende lokaler til undervisning, og med udsigt til sidenhen at havne på en arbejdsplads, hvor der i mange tilfælde er et dårligt arbejdsmiljø og mangelfuld læring, er det ikke det, der står først for på ønskelisten.

En solstråle i mørket fra Vestjylland

Situationen er dog anderledes hos Baettr, der har 150 ansatte. De fremstiller dele til vindenergi i det vestjyske.

Her har man en ambition om hele tiden at have 12 industriteknikerlærlinge, og den målsætning har man nået. Den lærlingeansvarlige mener, at succesen skyldes grundlæggende ting som gode maskiner, gode opgaver og et godt arbejdsmiljø.

Eget lærlinge værksted

Lærlingene har deres helt eget værksted med egen maskinpark. Her fremstiller de småserier og specialopgaver, vedligeholder værktøj og fungerer som serviceorgan for alle de andre afdelinger på fabrikken. Der er to svende tilknyttet værkstedet, og ideen er, at lærlingene har et trygt sted at lære de grundlæggende færdigheder, inden de kommer ud i resten af produktionen.

Der er ingen tvivl om, at flere unge ville vælge en faguddannelse, hvis de rette arbejdsbetingelser er til stede, så det kunne andre virksomheder lære af.