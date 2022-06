Digitalisering, en dyr besparelse

Af Lilli Rodeck

[KOMMUNIST 6-7 2022] Folketinget elsker digitalisering. Uden at befolkningen er taget med på råd, har man krævet, at alle skal have MitID. Det skaber store problemer for hjemløse og de ældre, som ikke er vant til pc.

Oven i udbredelsen af digitalisering udregnes pensioner og kontanthjælp af pc, hvilket kan medføre fejl, som får lov til at fortsætte, uden at de bliver rettet. Et grelt eksempel er syge medborgere med ingen eller kun ringe arbejdskraft, som alligevel oplever at blive trukket i kontanthjælp i henhold til 225-timers reglen. Hvor mange det drejer sig om, vides ikke.

Dette eksempel viser tydeligt digitaliseringens svaghed. Det er mennesker, som indkoder algoritmenterne, og ofte aktiveres algoritmerne, uden de først er gennemprøvede i alle mulige situationer. Den manglende kontrol giver nu et større arbejde med at finde alle dem, som uberettiget er trukket i kontanthjælp. Her har digitalisering ramt de svageste borgere i landet. Og fejlen ligger i algoritmerne, ikke i nogen udefra kommende hacking.

Folketinget har luftet, at de fattigste skal have 5.000 kr. til hjælp på grund af energipriserne. Men Folketinget vil først gerne finde ud af, hvordan man kan finde dem, der skal have hjælp. Dette kan synes besynderligt i forbindelse med den udbredte digitalisering og kontrol af den enkelte borger. Det er i sådanne situationer, at man kan forundres over politikernes manglende evne til at lytte til de embedsmænd, som højst sandsynligt har overblik over registrene.

Udbetaling Danmark, som ved, hvem som får hvad i pension og kontanthjælp, har gjort det svært at sikre, at de enkelte får det, som de er berettiget til. Og borgerne kan jo ikke bare kontakte Udbetaling Danmark, det er kommunernes ansvar. Udbetaling Danmark blev skabt for at spare penge, men også fordi politikere elsker digitalisering. Jo mere jo bedre. Men de penge, de sparede her, bruges nu til at afværge hacking.

Digitalisering kan være godt, men hvis det går ud over mennesker, som er værgeløse, bør man gentænke, om det er muligt igen at overføre udbetalingerne til kommunerne. Det vil sikre de enkelte borgere deres rettigheder. Som det er nu, er borgerne afhængige af, at nogen får øje på fejlen. Men da det at få rettet fejl kan tage lang tid, er pressen en metode til at få gang i at rette på fejlen.

KPiD er ikke imod digitalisering, men vi kræver, at den enkelte borger kan gennemskue sine rettigheder. Som det er nu, kan det være ugennemskueligt, hvad den enkelte har ret til. Udbetaling Danmark bør nedlægges, og udbetalinger overføres til kommunerne. Det vil lettere sikre den enkeltes ret.