DKP stiller op til kommunal- og regionsvalget

Er du også frustreret over at hjemmehjælp bliver fjernet? Færre voksne til vores børn? Byggeskandaler, lokalplaner der ikke overholdes? De svageste der ­altid svigtes og forfejlet bolig­politik?

Vi trænger til et socialt oprør! Vi skal fjerne budgetloven, anlægsloftet og ­kassetænkningen, ved at sprænge de økonomiske rammer.

DKP vil velfærd – ikke prestige­projekter, der ender som skandaler.

Stop privatisering og udlicitering. Kommuner skal være garant for ordentlig service, løn og arbejdsforhold.

Vi kræver det kommunale selvstyre tilbage.

Stop den asociale politik som regeringen og EU tvinger ned over kommunerne.

Skrot budgetloven.

Prioriter de fattigste! Giv overenskomstmæssig løn til borgere i tvangsarbejde og plej de syge.

Bolig er en menneskeret. Stop spekulation og tilbyd boliger, alle har råd til.

Stem på DKP, hvor det er muligt. Vi er sammenholdets bedste forsvar. Det bestående løser ikke vores pro­blemer.

Du kan løbende læse vores politik i KOMMUNIST og på vores nye hjemme­side www.dkp.dk

Du kan finde os i Struer, Randers og København. Hovedstadsregionen og Region Midtjylland.