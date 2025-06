Elever skal fastholdes på erhvervsskoler

[KOMMUNIST 6-7 2025] Hvert år begynder over 60.000 elever på en erhvervsuddannelse, men kun hver anden gennemfører uddannelsen.

Eleverne falder fra af både faglige og personlige årsager. Samtidig ved man, at elever med udfordringer i højere grad gennemfører en uddannelse, hvis de har en mentor tilknyttet.

Brug for en følgesvend

I en ny mentorordning, som er et samarbejde mellem erhvervsskoler og lokalafdelinger i Dansk Metal og SUS (Socialt Udviklingscenter), får udvalgte lærlinge på grundforløb 2 en følgesvend, så de får bedre forudsætninger for at gennemføre deres uddannelse.

Grundforløb 2 foregår på skolen, og det er her, at man både møder sit fag og bliver forberedt på at komme ud på en arbejdsplads og blive en del af et vigtigt arbejdsfællesskab. Mentorerne, som er pensionerede faglærte inden for metalfagene, skal være med til at give de unge en faglig selvtillid og støtte dem både fagligt og socialt.

Har gode erfaringer

Mentorordningen bygger på gode erfaringer fra et årelangt samarbejde mellem Metal Midt-Vestsjælland og erhvervsskolen ZBC, hvor man har oplevet, hvilken forskel en mentor kan gøre.

Nu skal ordningen udbredes til mindst fem steder i landet, først med hovedstaden, hvor erhvervsskolen TEC og Metal Hovedstaden har samlet et nyt mentorkorps. Som mentor indgår man ikke i undervisningen, men er til stede som en ekstra hjælpende hånd og et lyttende øre samt deler erfaringer fra sit fag og arbejdsliv.

