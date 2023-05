En alarmerende faglig udvikling

[KOMMUNIST 5-2023 – Gå med kommunisterne] 27 personer: så mange faglærte forsvinder hver dag fra det danske arbejdsmarked fra nu af og frem mod 2030. Det betyder, at der i alt vil være 88.000 færre håndværkere at gøre godt med i arbejds­styrken.

Nyeste tal viser, at søgningen til både gymnasiet og erhvervsuddannelserne er stort set uændret. Som det er i dag, søger kun 20 procent af de unge en erhvervsuddannelse, mens 71,6 procent søger en gymnasial uddannelse. Hvis de unges uddannelsesvalg fortsætter som nu, vil det give store problemer for landet i fremtiden.

Færre unge med svendebrev

Når kun 20 procent af folkeskolens afgangselever søger ind på en erhvervsuddannelse, er det helt galt. Vi har ikke råd til at blive ved med at miste lærlinge og elever, fordi vi tilbyder dem for ringe vilkår.

I en tidligere gennemarbejdet analyse fra Arbejder­bevægelsens Erhvervsråd, som har været beskrevet i bladet KOMMUNIST, vil Danmark mangle 99.000 faglærte i 2030. Det vil gå hårdt ud over vores vækst og velstand for slet ikke at tale om vores muligheder for at nå målene i den grønne omstilling.

Politisk handling nu

Det er de sorte fingre og ikke dem bag ved skrivebordene, der skal rejse vindmøllerne, trække ledningerne og bygge en grøn fremtid, men det er åbenbart ikke gået op for politikerne.

Men også fagbevægelsen burde langt tidligere have smidt fløjlshandskerne og krævet handling, da erhvervsskolerne har været underprioriteret både politisk og økonomisk alt for længe.

Forældet og slidt værktøj og maskiner i en sørgelig forfatning samt utidssvarende undervisningslokaler har ­været en del af dagligdagen

for eleverne. Det er gået ud over kvaliteten af uddannelserne og dermed lysten til at søge ind.

De faglige uddannelser har altid været en del af arve­sølvet, det er vi ved at smide væk, hvis ikke der handles her og nu.

Peter Just