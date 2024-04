NATO:

En krigsmaskine fylder 75 år

[KOMMUNIST nr. 5-2024] NATO har med sine krige og sin indblanding med kup og vold skabt død og ødelæggelse overalt i verden.

I 1999 overfaldt NATO Jugoslavien uden mandat fra FN, krænkede Folkeretten og ændrede med krig og vold de hidtidige grænser. Danske soldater og danske krigsfly deltog i bombninger og vold mod befolkningerne.

Afghanistan

I 2001 startede NATO krigen i Afghanistan mod Taliban. I 2021 måtte USA opgive og trak sine NATO-tropper ud i løbet af få dage. Befolkningen blev overladt til sig selv efter tyve års krig.

Danske soldater og danske kampfly deltog i krigen i solidaritet med USA.

Irak

I 2003 startede NATO krig mod Irak og myrdede den irakiske leder Saddam Hussein under påskud af, at Irak havde masseødelæggelses­våben, hvilket aldrig er blevet bevist. Den daværende danske statsminister Anders Fogh Rasmussen var en ivrig fortaler for at gå i krig på baggrund af denne påstand.

Libyen og Syrien

Senere blev Anders Fogh Rasmussen NATO-generalsekretær, og i 2011 startede NATO med Anders Fogh Rasmussen i spidsen angreb på Libyen og dræbte Libyens leder Muammar al-Gaddafi.

Fra 2011 og flere år frem har NATO taget initiativ til gentagne angreb og forsøg på destabilisering af Syrien ofte med støtte fra Israel, der er allieret med USA.

Ukraine

I 2014 blandede NATO sig i Ukraines indre forhold med tilskyndelse til kup mod den folkevalgte præsident og til vold mod og udelukkelse af den russiske befolkning i Ukraine. Vi ser i dag konsekvenserne af den krig, som føres af USA og NATO mod Rusland under dække af en ukrainsk frihedskrig.

NATO’s dannelse

NATO blev dannet den 4. april 1949, da 12 vestlige lande gik sammen i en forsvars­alliance ledet af USA.

I 1991 efter Sovjetunionens opløsning og nedlæggelse af Warszawa-pagten, burde NATO have udspillet sin rolle, men NATO fortsatte sin fremfærd og i dag er der 32 lande i NATO.

Efter Sovjetunionens sammenbrud lovede NATO Rusland ikke at udvide mod Ruslands grænse. Dette løfte blev brudt fra NATO’s side.

NATO er en angrebspagt

NATO er den bevæbnede gren af USA’s stræben efter verdensherredømme og er drivkraften i et nyt våbenkapløb.

NATO er den største fjende af freden og befolkningerne – en angrebspagt, der direkte er ansvarlig for destabilisering, spændinger, vold og krige.

NATO kræver, at hvert medlemsland betaler 2% af deres bruttonationalindkomst til NATO’s formål. Disse penge kan kun tages fra befolkningernes velfærd.

FN-traktaten mod atomvåben

NATO vil ikke underskrive FN-traktaten mod atomvåben og NATO forhindrer også, at medlemslandene gør det – deriblandt Danmark. NATO er en forhindring for et atomvåbenfrit verdenssamfund.

USA-baser

USA har etableret op mod 1000 militærbaser rundt om i verden med NATO-soldater – også i Danmark har regeringen indgået en baseaftale med USA. Baserne fungerer på deres egne præmisser udenfor værtslandets juridiske regler og love.

USA vil hverken af- eller bekræfte, at der kan være atomvåben på dansk jord. Den danske regering må presses til at underskrive FN’s traktat om forbud mod atomvåben.

Den danske regering må straks stoppe med at sende våben til Ukraine og i stedet presse på for våbenhvile og fredsforhandlinger i både Ukraine og Palæstina. Det vil kommunisterne sammen med andre aktive i fredsbevægelsen og fagbevægelsen gå på gaden for.

HJN