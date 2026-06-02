Endnu en hær på vej

[KOMMUNIST 6-7 2026] Da Kommunisterne sammen med andre EU-modstandere i sin tid advarede mod, at Danmarks indlemning i Unionen ville betyde etablering en samlet hær og dermed deltage i såkaldte operationer uden for EU, blev der trukket på skuldrene. Det danske forsvarsforbehold ville jo holde Danmark udenfor.

Efter pres fra den voksende danske forsvarsindustri blev forbeholdet afskaffet efter en folkeafstemning i 2022, med Ukraine-krigen som bagtæppe.

Nu har flere regeringer og EU-parlamentarikere stillet krav om at omdanne EU til en krigsunion. Fortællinger, der skal berettige EU’s oprustning, er ”usikkerheden” om USA vil fortsætte i NATO som hidtil, om USA trækker sig fra Ukrainekrigen, USA’s krav om Grønland og truslen om øget handelstold konkluderer de, at EU må ”lære at stå på egne ben”.

Forskellige interesser

Den europæiske kapital skal pleje sine interesser på verdensmarkedet. Her er EU et redskab til overlevelse i den internationale konkurrence. EU og NATO er således begge imperialistiske alliancer, der hver især plejer sin våbenindustris interesser, det har intet at gøre med arbejder­klassens interesser.

Det indebærer alt fra et tættere samarbejde mellem EU’s medlemslande og Storbritannien, Canada og ikke mindst Ukraine, til at udvide den franske atomparaply og sætte gang i den europæiske våben­industri. EU skal nu handle som en forenet magt med et fælles marked for europæiske våbenproducenter og et øget samarbejde mellem de forskellige nationale militære styrker i form af integreret kommandostruktur, strategi mv.

Fjenden er i Danmark

Militariseringen af Danmark er ikke tænkt som et defensivt forsvar. Med 100 milliarder årligt til militær, 5% af bruttonationalproduktet som mål. Det er tiltænkt krig! Indkøb af amerikanske F-35 fly og beslutning om at kunne ramme mål langt inde i Rusland og mulig anskaffelse af Tomahawk-krydsermissiler bekræfter dette. Betalt af os, der skriger på manglende velfærd og højere løn. Ingen våbenprofitter betaler for oprustningen, – det gør vi!

Ingen af de krige, Danmark har deltaget i sammen med USA/NATO, har gavnet befolkningerne i Libyen, Irak og Afghanistan. Situationen i de tre lande blev værre, end inden krigene begyndte. Interne borgerkrige, flygtningestrømme, ødelagte økonomier og afgrundsdyb fattigdom fulgte efter krigene, og vores soldater blev også ofret. EU’s hidtidige indsats i Ex-Jugoslavien, Den demokratiske Republik Congo, Mali og Somalia skulle forstås som ”fredsbevarende” styrker, så man ikke blev beskyldt for at forsvare egne kapitalinteresser i de tidligere kolonier.

Gå i krig mod krigen

Den danske regering og de fleste partier har aktivt bidraget til denne udvikling. Under dække af hysterisk ”russofobi” og indbildte ”droneangreb” kom baseaftalen.

De 3 amerikanske baser i Jylland, hvor amerikanske fly kan medbringe atomvåben. Derpå fulgte et tilbud til USA om at oprette flere baser i Grønland, og med ophævelse af Norden som atomvåbenfri zone indskriver Danmark sig i et våbenkapløb. Oven i hatten har flere partier herhjemme slået til lyd for, at Danmark også skal anskaffe sig atom­våben. Klimakrise, forurening og fattigdom overalt i verden er resultatet af denne politik.

At opruste gør ikke verden til et sikrere sted. Vi betaler dyrt på velfærden og med vores tilkæmpede rettigheder og ikke mindst vores unges fremtid. De stjæler vores penge og fører landet i krig.

NRJ