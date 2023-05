DKP og KPiD genforeningsproces:

Et manifest for kommunistisk genforening

[KOMMUNIST 5-2023 – Gå med kommunisterne] ”Den kommunistiske bevægelse i Vest- og Centraleuropa såvel som de øvrige europæiske venstrekræfter i både nord og syd havde hentet styrke i eksistensen af en socialistisk verden, der i tre efterkrigsårtier nåede helt ind i centrum af det gamle imperialistiske Europa.

Selv om det også gav problemer for de vestlige partier at skulle forholde sig til, hvordan idealer og revolutionære mål blev forsøgt omsat i praksis, var den socialistiske verden, dens fredspolitik, dens dynamiske udvikling en realitet og dette ganske uanset, at de herskende i dag bestræber sig på at slette den af historien.

Dens eksistens og styrke var et kompas og en kilde til inspiration og fremdrift for alle europæiske venstrekræfter.

Kontrarevolutionen

Det viste sig, da den europæiske kontrarevolution 1989–91 med et slag fjernede socialismen fra Europa-kortet.

I takt med, at grænser blev sløjfet og flyttet på landkortet og nye grænser trukket af magtfuldkomne præsidenter og højrepopulistiske politikere, splintredes den europæiske kommunistiske bevægelse og med den en stor del af venstrefløjen til atomer, der hver for sig begav sig ud på en vild flugt mod både højre og venstre.

Kompasset var væk, og kursen blev bestemt af vejr og vind.

Krig igen

Men det blev værre endnu: Efter fyrre års fred fik vi igen krig i Europa – først i Jugoslavien, så i Kaukasus, nu i Ukraine.

Det er symptomatisk, at alle disse krige fandt sted, og finder sted, i ­verdensdelens østlige del, hvor re­aktionen var kommet til magten efter at have været holdt nede i en menneskealder. Højrekræfterne var ikke tilfredse med det, de havde vundet, likvideringen af det arbejdende folks socialisme; de ville have mere, mere magt, mere profit, mere død og ødelæggelse.

Der går en lige og ubrudt linje, en kæde af årsager og virkninger, fra ”murens fald” til den nuværende krig i Ukraine.

Der skal en stærk kommunistisk bevægelse til at imødegå denne udvikling og dæmme op for den flodbølge af løgne om demokrati, menneskerettigheder og folkeret, hvormed de herskende dækker over undertrykkelse, tvang og vold.

At tage denne nødvendige kamp op kræver et stærkt kommunistisk parti. Vi havde engang her i landet et sådant parti, DKP, et parti, der var i stand til at føre an i kampen mod udbytning og undertrykkelse, for fred og ret.

Genforening

I erkendelse af denne nødvendighed er Kommunistisk Parti i Danmark og Danmarks Kommunistiske Parti gået sammen i en proces, der sigter mod en genrejsning af denne kraft – mod en genforening af det historiske Danmarks Kommunistiske Parti.

Vi taler om en genforening, fordi det, det drejer sig om, er på ny at samle den kraft, som før var én, at føje det sammen, som historisk hører sammen – at genforene det danske folks revolutionære førstekraft, ikke at stifte endnu et nyt parti blandt mange andre”.

Henrik Hedin

Dette er forordet til et udkast til den genforeningskongres, som vil komme i september 2023.

På resten af siderne kan I se kommunisternes bud på vor politik i de aktuelle politiske kampe, der må føres. Disse artikler vil danne grundlag for siderne i manifestet om kommunisternes politik.

Siden processen startede, har vi sammen erkendt, at kapitalismen ikke er fredsduelig, hvilket bl.a. var årsagen til, at KPiD forlod DKP tilbage i 1990, hvor DKP som parti gik ind i Enhedslisten. Trods Enhedslistens udvikling til et formelt parti, formåede DKP at bibeholde partiet trods mange forsøg på at afvikle det.

Et kommunistisk parti er fredens parti.

Stop krigsbevillingerne, ud af NATO og EU! For fred og velfærd

Hvis du vil vide mere…

…om DKP eller KPiD

kan du kontakte os på:

DKP: dkp@dkp.dk

KPiD: kpid@kommunisterne.dk