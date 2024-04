EU bryder menneskerettighederne

[KOMMUNIST nr. 5-2024] I april godkendte EU-parlamentet en reform af det fælles europæiske asylsystem (CEAS). Denne reform indfører obligatoriske hurtige asylprocedurer under tilbageholdelse i lejre ved EU’s ydre grænser.

160 organisationer mødte op foran parlamentet i Bryssel for at protestere mod stramningerne. At afskaffe retten til asyl i en tid, hvor flere og flere krige breder sig, viser, hvad det er for et Europa, vi befinder os i. For det er våben og krige fra EU, der berøver folk deres hjemland.

EU strammer garnet

For første gang tilsidesætter EU et princip fra Menneskerettighedserklæringen (FN).

Retten til asyl opstod som en reaktion på Anden Verdenskrig og fascismen. I stedet for at lære af datidens grusomheder, accepterer den europæiske offentlighed etableringen af nye ghettoer. Alle de negative ord og den manipulation, som det nazistiske regime brugte mod jøder, anvendes nu på migranter i Europa.

Samtidig er der en frygt for et skift til højre ved det kommende EU-valg den 9. juni. I den næste valgperiode vil højrefløjen forsøge helt at afskaffe retten til asyl.

Det er meldt klart ud blandt politikere som Manfred Weber, CSU-medlem og gruppeleder for Det Europæiske Folkeparti (EPP), han stræber efter fuldstændig isolation. Politisk er der allerede ønsker om at deportere folk til Rwanda.

Foragt for beskyttelse

Det bliver et alvorligt nederlag for demokratiet og vil få alvorlige konsekvenser for alt, hvad vi gør. Det handler ikke kun om migranter, men om EU’s sameksistens med resten af verden.

Reformen indeholder blandt andet, at folk bliver deporteret til lande, som de ikke har noget at gøre med, og at mødre med spædbørn kan tilbageholdes i op til seks ­måneder.

Efter flygtningekrisen ­ramte EU i 2015, indgik EU en aftale med Tyrkiet, som de betalte mange millioner euro for. Det gjorde at strømmen af flygtninge og migranter blev begrænset. Der tales om at indgå lignende aftaler med lande som Libyen, Tunesien, Egypten og Marokko.

Danmark var ikke med til at tage beslutning om oprettelsen af Frontex på grund af det danske retsforbehold. Alligevel deltager Danmark i samarbejdet efter en særregel og kun på mellemstatsligt grundlag. Det betyder også, at vi ikke nødvendigvis skal deltage i nye initiativer for Frontex.

EU er ikke løsningen – EU er problemet