EU’s dødelige stop for flygtninge og immigranter

[KOMMUNIST 3-26] Den nye forbrydelse ud for Chios’ kyst, i starten af februar, er endnu en “episode” med den græske kystvagts involvering. Det førte til død og alvorlige skader på dusinvis af mennesker, herunder gravide kvinder og små børn.

Dette er ikke en uheldig isoleret hændelse. Den makabre liste vokser med over titusindvis af døde flygtninge og migranter i Det Ægæiske Hav og Middelhavet. Danmark har tidligere haft helikopter på øen Chios til at hjælpe den græske kystvagt med overvågning, eftersøgning og redningsoperationer.

Vi hører ikke meget om det i de danske medier, da EU’s grænse belejligt er rykket væk fra Danmark. Men græske medier prøver at ­tilbagevise denne tragedie, med en fortælling om det angiveligt “gode samarbejde” med Tyrkiet som betales for at stoppe strømmen af flygtninge i Ægæerhavet.

Medskyldig i drab

De prøver at dække over forbrydelsen ved at fremstille hændelsen som en “uundgåelig konsekvens” som begås af “samvittighedsløse smuglere”, og ikke på grund af hvordan kystvagten agerer. Selvom alle involverede kender, deres metoder.

Ingen er dømt for hændelsen endnu.

Smuglerne opererer netop på grundlag af EU’s og regeringernes flygtninge­politik, som rammer folk, der flygter fra krig og elendighed.

Det er med dødelige konsekvenser, at de lovforslag og valgflæsk som alle nationale regeringer overbyder hinanden med. Det rammer folk med anden etnisk baggrund hårdt. Det er de samme politikere, der legitimerer de mest magtfulde brancher, der bevidst udnytter den moderne slavehandel som billig arbejdskraft. Vi ser dem arbejde i store byggeprojekter, industrier, hoteller og i landbrugs- og husdyrvirksomheder.

Menneskesyn

KKE og DKP opfordrer EU’s befolkning til at styrke deres solidaritet med ofrene for krige og kapitalistisk udnyttelse, mod racisme og fremmedhad. Vi må ud af EU og dens uretfærdige direktiver der rammer flygtninge og immigranter. Krig og udbytning avler flugt.

I 2026 øger Danmark sit flybidrag til Frontex fra 60 til 120 dage. Forsvarets og ­politiets patruljebådsbidrag forlænges i 12 måneder frem til januar 2027. Helikopterbidrag i op til seks måneder fastholdes. Teknisk udstyr i form af 100 stk. natobser­vationsmidler. Køretøj med termisk observationsudstyr i op til seks måneder fastholdes.

Flere vil dø.

Kilde: KKE / MSN