Færre går tidligt på pension

[KOMMUNIST 5-2025] Seniorer knokler fortsat videre på arbejdsmarkedet. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af førtidig tilbagetrækning for de 60 til 66-årige er faldende og har været det siden midten af 2022.

Tallene viser især et markant fald blandt efterlønsmodtagere, hvor hele 23.000 færre er kommet på efterløn i perioden.

Ikke nødvendigvis gode nyheder

Det er bekymrende, at vi ser et fald i den førtidige tilbagetrækning over de seneste mange kvartaler. Det kan betyde, at færre får adgang til ordningerne, selvom behovet stadig er der.

Vi ved, at mange 3F-medlemmer stadig kæmper med helbredet, men at færre får tilkendt tidlig pension, udtaler Jesper Grunnet-Lauridsen, som er arbejdsmarkedsøkonom hos 3F. Han påpeger, at udviklingen understreger, at der er behov for at udvide ordningen for tidlig pen­sion, men også gøre det mere attraktivt ved at sætte ydelsen op.

Krav på en værdig pension

Vi skal sikre, at de, der har knoklet i årtier, har mulighed for at gå værdigt på pension og ikke bliver tvunget til at blive på arbejdsmarkedet længere, end de kan holde til.

Siden midten af 2022 er antallet af personer på førtidig tilbagetrækning faldet med næsten 8.000.

/PeJu