Fagbevægelsen skal samlet i kamp for sygeplejerskerne nu!

Truslen mod fagbevægelsens berettigelse er stor. Medlemmer forsvinder, og et nyt usikkert arbejdsmarked er opstået på dansk jord.

Imens er toppen af fagbevægelsen tavs og arrogant. EU’s overtagelse af dansk lovgivning fra arbejdskraftens fri bevægelighed med dårligere løn- og arbejdsforhold til sundhedsvæsenets udsultning og stigende privatisering.

Sygeplejerskerne, og nu også flere og flere andre fag, råber op om, at Danmarks varemærke og stolthed – sundhedsvæsenet – i virkeligheden er ved at bryde sammen.

Sygeplejerskerne viser vejen

Det var dem, der stemte Nej til en utilfredsstillende overenskomst og årtiers manglende ligeløn. Nu skal der ryddes op – en gang for alle! Sygeplejerskerne er, som så mange andre offentligt ansatte, blevet udnyttet med arbejdstidsregler, nedskæringsreformer, ignorering af ligestilling og til sidst en pandemi, der totalt blottede skiftende regeringers førte politik.

De blottede også deres leder Grete Christensen, der i starten slet ikke forstod et nej. Den socialdemokratiske regering fortsatte sine provokationer med at ville have mere overarbejde, i tæt samarbejde med forbundskvinderne Lizette Riisgaard, FH og Mona Striib, FOA.

Dette blev den dårligste julegave, kaldet ”vinter corona pakken” på finansloven, vedtaget mellem regeringen og dens støttepartier – kun midlertidige tillæg og mere import af billigere sundhedspersonale fra 3. verdenslandene.

Dermed fortsætter folketinget og regeringen med at ignorere sygeplejerskerne og deres krav, alt imens de prøver at skjule den krise, de selv har skabt.

Kom ind i kampen

Krampagtige handlinger, som det sidste nye med, at Beskæftigelsesministeriet ændrer reglerne for ansatte i sundhedsvæsenet, så de får mulighed for at overføre ferie til næste år, viser bare, hvor desperate og stædige de er. Deres håb er, at det kan være med til at lette presset på sundhedsvæsenet.

Men det skal sygeplejerskerne heller ikke finde sig i. det er et skråplan, for pludselig bliver afspadsering ikke et krav om at beskytte mod for meget arbejde, men overarbejde bliver noget, du kan få udbetalt. Det kan kun eskalere udbrændthed, som det sås hos politiet, da de havde overarbejdspukler.

Sygeplejerskernes solidaritet er stærk

De stiller 5 krav til politikerne

Der skal gøres op med uretfærdigheden fra Tjenestemandsreformen. Sygeplejerskerne blev for mere end 50 år siden indplaceret for lavt i løn hierarkiet af politikerne. Derfor er det en opgave for Folketinget at indplacere sygeplejerskerne rigtigt.

Sygeplejersker skal have en løn, som afspejler uddannelsesniveau, opgaver og ansvar. Sygeplejerskers lønefterslæb på 15-20 procent i forhold til traditionelt mandsdominerede fag med samme uddannelsesniveau skal lukkes.

Folketingets politikere skal sammen med sygeplejerskerne og arbejdsgiverne forpligte sig til at skabe ligeløn.

Der skal aftales en forpligtende tidsramme, som gradvist hæver sygeplejerskernes løn.

Vi vil ikke tage fra andre i overenskomstsystemet – pengene skal bevilges af Folketinget.

Deres vedholdenhed viser de også ved, at de ikke har påtaget sig ekstravagter eller ladet sig friste af honninghjerter og vinterpakker.

Hele den danske fagbevægelse skal gå sammen med sygeplejerskerne. Det berører os alle. Sundhedsvæsenet er for os alle sammen, både private og offentlige, unge og gamle. Det er vores velfærd og kan kun reddes, hvis en samlet fagbevægelse bakker op og skaber bevægelse.

Vi er i samme båd og skal stå sammen – Vi skal vinde vores velfærd tilbage.

Kommunisterne støtter deres krav

Hæv sygeplejerskernes grundløn nu!

Regering og Folketing må ophæve tjenestemandsloven af 1969 og løfte de lavtplacerede kvindefag op på niveau.

Støt op om kravene for bedre arbejdsmiljø, skrot den budgetlov – det handler om menneskeliv.

RC

Fakta

DSR’s medlemmer stemte den 14. juni nej til OK21-mæglingsforslaget. Derfor gik sygeplejerskerne i strejke den 19. juni.

Folketinget har fredag den 27. august vedtaget et lovindgreb og dermed ophøjet mæglingsforslaget til lov. Sygeplejerskerne aktionerer stadig.