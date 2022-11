Fagbevægelsens top har svigtet de unge

[KOMMUNIST nr. 11-2022] Det oprør, som lærlinge og elever startede i protest over gammelt, slidt og forældet værktøj på erhvervsskolerne, fik aldrig den opbakning fra fagbevægelsens top, som de havde brug for.

Rost til skyerne

På Christiansborg og blandt arbejdsmarkedets parter blev opråbet modtaget med åbne arme og rost til skyerne. Men for nuværende er lærlingeoprøret løbet ud i sandet. Det handler om, at fagbevægelsen og arbejdsgiversiden har svigtet. De har ikke formået at løfte oprøret og holde det i live på mediernes og politikernes dagsorden, siger Gitte Redder, der er faglig kommentator.

Borgerforslag

Selv om der er godt og vel 100.000 erhvervsskoleelever i Danmark, har borgerforslaget kun fået 6.700 underskrifter ud af de 50.000, der skal til, for at få behandlet forslaget.

Dybt pinligt

I det mindste kunne FH have spillet en nøglerolle. Det havde ligget lige til højrebenet for en ungdomskonsulent at gå ind og koordinere på tværs af ungdomsorganisationerne og -skolerne. Men FH har ikke en ungdomskonsulent ansat for øjeblikket og har valgt at vente til efter efterårets kongresdiskussion om FHs ungdomsarbejde med at ansætte en ny.