Fagforening skaffer millioner til medlemmerne

[KOMMUNIST 5-2026] En fagforenings fornemste opgave er at hjælpe medlemmer i nød. Det gælder også, når et medlem har været udsat for en arbejdsskade.

Det er ikke nyt, at FOA – blandt mange andre ting – hjælper medlemmer, der er kommet i klemme efter en arbejdsskade. Men siden forbundet for få år siden opfordrede de lokale fagforeninger til en fælles registrering, er skaderne for alvor kommet frem i lyset.

2025 blev et rekordår

Den seneste opgørelse viser, at 2025 blev et rekordår med 1068 sager, der endte med næsten 659 millioner kroner i erstatning til medlemmerne. Det er trist, at så mange har været udsat for skader, og det viser, at der er brug for at stramme op på arbejdsmiljøet.

En bred vifte af skader

Arbejdsskaderne dækker både fysiske og psykiske skader som følge af vold og trusler, rygskader, skulderskader, følger efter hovedtraumer eller sygdomme, der skyldes arbejdet.

Af det beløb, som FOA har sikret sine medlemmer i 2025, er hovedparten 90 procent, eller næsten 596 millioner kroner, givet som erstatning for tabt erhvervsevne. Næsten 50 millioner er givet for varige men.

/PeJu