Faggrupper frygter kunstig intelligens

Af Lilli Rodeck

[KOMMUNIST nr. 10-23] Chatbot er en risiko for mange af de ansatte i kommunerne. Ved at bede om specifikke ønsker, kan chatbot skrive afslag og andre skrivelser. Dog er chatbot ikke altid opdateret med de sidste udviklinger. Men chatbot er billigere og kræver ikke løn. Alt den behøver er, at der er en person, som beder om diverse skrivelser.

F.eks. skriver kommunen:

“Vi beklager, men din ansøgning om tilskud til medicin er blevet afslået. Desværre opfylder du ikke de specifikke krav og kriterier, der er fastsat for tildeling af tilskud.“

Kan I greje, om det er en bot, som har skrevet dette, og hvis det er en bit, er I så trygge ved, at den individuelle sagsbehandling er gennemført, hvor man tager højde for husleje, faste udgifter m.m.

Mange kommer til at opleve, at svarene fra det offentlige ikke er lette at gennemskue. For ældre har man i det skjulte lavet en ordning, hvor velfærdstilskud er afhængig af ældrecheck. Får man ikke ældrecheck, kan man ikke få tilskud til briller, tandlæge og medicin.

Laver man regnestykker for de enkelte, hvor man ser på de udgifter, de har, bliver mange ældre ringere stillet end dem med ældrecheck. Den personlige individuelle sagsbehandling er for mange ældre lagt i skuffen.

Den ordning, med at ældrecheck er bestemmende for hjælp til nødvendige hjælpemidler, kan man frygte også udvides til hjemmehjælp. Det vil så være en kynisk måde at anskue ældrepleje på, men sammen med indførelse af “aktiv dødshjælp“ kan det offentlige spare mange penge, som kan bruges til militær og skattelettelser for de rigeste.

Mange faggrupper, både dem i administration og de kreative fag, frygter med rette den udvikling, som chatbot og kunstig intelligens giver mulighed for. Den udvikling, vi har set, er gået hurtigere, end nogen af os har forudset. Og hvordan vi kan bruge de nye digitale værktøjer, uden at man laver regler og digital sagsbehandling, hvor der ikke tages højde for den enkelte persons situation, bør man debattere. Der bør laves regler for, hvordan man bruger det, og at det bør fremgå af skrivelser, at de er skrevet af en chatbot.

Hvad er en chatbot?

En chatbot er et computerprogram, du kan tale eller skrive med. Siri og Google-assistent er eksempler på chatbots.