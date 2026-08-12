Faglærte skal larme i gaderne

Mens studenterne fylder bybilledet med sang og fest, har de faglærte manglet en synlig fejring.

Det vil festivalen Faglært lave om på med en parade, koncerter og fokus på faglig stolthed i Aarhus. Festivalen, der afholdes lørdag 19. september, støttes blandt andet af Blik og Rørarbejderforbundet, Tietgenfonden, Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Paraden det vigtigste

Det er Jimmi B. Ludvigsen, der er projektchef på Aarhus Tech, som har fået ideen til det, der nu skal larme i gadebilledet. Målet er at få skabt større opmærksomhed på faglige uddannelser og vise omverdenen, at man skal være stolt af at være faglært.

Stor opbakning

Arrangørerne af paraden regner med, at der kommer 4.000 deltagere, men der kan sagtens komme flere.

Fejringen vil foreløbig foregå de kommende tre år, men man håber, at begivenheden bliver en fast tradition. Det hele sluttes af med live koncert i Tivoli Friheden med Zar Paulo, Soleima og Østen, og er for alle dem, der er i gang med en erhvervsuddannelse i Aarhus og omegn.

/PeJu