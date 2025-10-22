Faglig hjælp til skoletrætte unge

Siden skolestarten efter sommerferien kan det være slut med, at skoletrætte elever skal sidde og glo ud ad vinduet i skolen, hvis de keder sig.

For nogle elever kommer skoleåret 2025/2026 til at se helt anderledes ud end normalt.

Nu får elever i 8. og 9. klasser mulighed for at tage en del af deres skolegang i juniormesterlære. Ordningen giver mulighed for at kombinere den almindelige skolegang med praktisk læring i en virksomhed eller have et forløb på en erhvervsskole, hvor de kan snuse til de faglige fag. Som udgangspunkt er eleven i skole tre dage og i praktik to dage om ugen.

Rammerne for juniormesterlære

Den enkelte kommune skal inden for de lovgivningsmæssige rammer lave en lokalt tilpasset model for juniormesterlære. Eleven skal sammen med sine forældre som udgangspunkt selv finde en læreplads, eventuelt med støtte fra læreren eller den kommunale ungeindsats.

I nogle kommuner deltager over 10 procent af eleverne, mens andre ikke har nogen tilmeldt.

