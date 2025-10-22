Faglig stolthed i højsædet

Herning Messecenter var rammen for det nyligt afholdte Euro Skills 2025, hvor 597 unge talentfulde faglærte fra 32 lande i Europa mødtes for at dyste i hele 38 forskellige fag. Der var seks hovedsektorer: byg og anlæg, kreative fag, IT og kommunikation, produktionsteknologi, velfærd og service samt transport og logistik.

Største faglige konkurrence

Euro Skills er Europas største konkurrence for unge faglærte under 25 år. Her mødes de dygtigste unge fra hele kontinentet for at konkurrere i alt fra smede- og frisørfag til grafisk design og robotteknologi.

Skills Danmark stillede med det største Skills landshold nogensinde. 43 unge danske var klar til at kæmpe om medaljer og ære, og de var mere end klar til at vise, hvad de kunne. Det er værd at understrege, at udover kamp om medaljer var der stor fokus på fællesskaber på tværs af fag, nationalitet og køn.

Grøn omstilling

I år var der lagt vægt på faglærtes centrale rolle i grøn omstilling. Det handler om alt fra teknikere i vedvarende energi til eksperter i bæredygtigt byggeri. Euro Skills viste med alt tydelighed, hvorfor erhvervsuddannelser er nøglen til at møde morgendagens teknologiske og miljømæssige udfordringer.

Teknisk udstyr doneres væk

Efter brug på Euro Skills doneres teknisk udstyr til udvalgte erhvervsskoler med det formål at sikre fremtidens faglærtes adgang til den nyeste teknologi for at tiltrække og fastholde flere unge til erhvervsuddannelserne gennem undervisning på højt fagligt niveau.

Et tilløbsstykke

Euro Skills organiseres i samarbejde med blandt andet FH-DA samt Børne- og Undervisningsministeriet.

Der var over 100.000 besøgende, heldigvis var der mange skoleelever og unge, som måske fik blod på tanden til at tage en faglig uddannelse. Det danske landshold høstede i alt 27 medaljer af forskellig art.

/PeJu