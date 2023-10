Faglige udfordringer – trods stærk økonomi

[KOMMUNIST nr. 10-23] Vores økonomi er stærk, statskassen bugner af penge, og vi har mulighed for at sikre, at Danmark også i fremtiden er et godt sted at leve og arbejde.

Men vi har et stort problem: Vi mangler faglært arbejdskraft, der kan installere ladestandere til vores elbiler, smede til at bygge vindmøller og VVS-montører og teknikere til at installere varmepumper og ventilationsanlæg. Og hvem skal i fremtiden sørge for, at vores gamle kommer i bad på plejehjemmet, at vores børn bliver dannede og aktive medborgere, og der er hjælp og behandling at få på hospitalet?

Noget er helt galt

Kun 55 procent af de sygeplejestuderende forventer at arbejde inden for faget efter fem år. Usikkerheden om en fremtid skyldes, at de har oplevet, at deres færdiguddannede kolleger arbejder under dårlige vilkår med stress og jag.

Tørre tal viser, at der mangler omkring 5.000 sygeplejersker her og nu, og at vi på landsplan i 2030 vil mangle næsten 16.000 sosuer. Oven i det forsvinder der 27 faglærte håndværkere hver dag fra det danske arbejdsmarked, så man i 2030 vil mangle 99.000 faglærte arbejdere.

En stor del af arbejdsstyrken har aldrig fået en uddannelse. Der er 640.000 ufaglærte personer mellem 30 og 65 år, som kunne efteruddannes, så vi sikrer vores fremtidige velfærdssamfund.

Der er brug for alle

Her i landet har vi unge mennesker som er overladt til sig selv. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er 43.000 unge under 25 år uden job eller uddannelse. Et tal der bliver endnu større, hvis gruppen op til 30 år tælles med.

Det er nu, vi har mulig­heden for at få flere med i det arbejdende fællesskab. De unge uden job ville kunne bidrage med deres hoved og hænder og sikre vort fremtidige velfærdssamfund.

Men regeringen har ikke evnet at samle de unge op trods de dystre og forudsete udsigter på manglende faglært arbejdskraft. Så noget er helt galt med den politik, der føres. Det ville et nyt samfundssystem kunne rette op på.

/PeJu