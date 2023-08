Falske løfter til erhvervsskoler

[KOMMUNIST 8-9 2023] Der er som regel ikke et øje tørt, når politikerne foran rullende kameraer fortæller om alt det gode, de vil gøre, for at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse.

Men trods løfter om flere penge til landets erhvervs­skoler har der fra politisk side tilsyneladende været tale om det rene skuespil, når man hævdede, at man ville tilføre de nødvendige ressourcer, for siden 2015 har erhvervs­skolerne mistet over 1,5 milliarder kroner.

Hvis de samme politikere, uden at fortrække en mine, fortsat holder fast i, at man har tilført den nødvendige økonomi til skolerne, ville de kunne ryge lige direkte ind på Det Kongelige Teater uden først at skulle forbi en skuespillerskole.

Prisstigninger på alt

Priserne på materialer, papir, lønninger og alt muligt andet, der skal til for at drive en skole, er steget. Men det tilskud, som erhvervsskolerne har fået tilført pr. elev hvert år siden 2015, har ikke været nok til at kunne dække de løbende prisstigninger.

Samtidig med at alle er enige om, at vi har stærkt brug for flere håndværkere til den grønne omstilling, så har man udsultet uddannelserne, og det er helt uforståeligt, at politikerne i den grad har svigtet de unge på skolerne år efter år.

Der er ingen tvivl om, at det gør det mindre attraktivt at uddanne sig under sådanne betingelser og er stærkt medvirkende til, at unge fravælger en faglig uddannelse i en tid, hvor alle skriger på flere faglærte.

Den nye uddannelses­reform er ikke nok

Så skete det. Himlen åbnede sig, og et bredt flertal i Folketinget blev i sommerferien enige om at afsætte et årligt trecifret millionbeløb til erhvervsskolerne.

Om det var dårlig samvittighed, der nagede, efter at man uden at blinke og med stor begejstring bevilgede militæret 143 milliarder, skal være usagt.

Men af en eller anden mærkelig grund så udbetales de ekstra penge til skolerne først i 2025, og ikke nok med det, så har de nyeste beregninger vist at der er brug for i omegnen af 1,7 milliarder kroner for at gøre op med de senere års mange besparelser. Så der er lang vej endnu.