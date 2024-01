Fejludvikling i sundhedsvæsenet

Af Lilli Rodeck

[KOMMUNIST nr. 1-2024] Selvom der bliver flere multisyge, har man fra 2007 til 2020 nedlagt mange sengepladser.

Det lægger pres på kommunerne, som skal tage sig af de mange for tidligt udskrevne patienter. Det er kommunerne ikke gearet til. Mange sengepladser nedlægges på grund af personalemangel. Regionerne kan ikke fastholde de ansatte, da de ikke har midlerne til at give dem ordentlige løn- og arbejdsforhold på grund af budgetloven. Man gør bare det at udnytte de ansatte ved mange vagter, som ikke er planlagte.

Nogle af de nedlagte senge­pladser er på medicinske afsnit. Pressen fortæller, at sengepladser forsvinder med en rasende fart. Det går især ud over ældre multisyge. De rykker dem sammen på specialafdelinger, som ikke kan behandle denne gruppe patienter.

Det har den effekt, at man ikke indlægger syge ældre men behandler dem i hjemmet. Det er ikke altid en god løsning, da der ikke er nogen til at give omsorg og sikre, at den ældre får nok at drikke og spise. Regioner og læger kan ikke tage hensyn til, om den ældre har familie, som kan hjælpe. Nogle kommuner løser det ved at have senge­pladser på plejehjem, hvor den ældre får den nødvendige pleje.

Ussel omsorg

Psykisk syge mærker også mangel på sengepladser. De kan ikke blive indlagt, når de har brug for det. Det er nu så grelt, at den syge skal gøre noget kriminelt for at få en sengeplads.

På 23 år er de psykiatriske sengepladser blevet halveret, men i samme periode er der blevet flere, som har brug for indlæggelse og behandling. Bliver man indlagt, kan patienten være forvisset om, ikke at blive færdigbehandlet, før en anden skal bruge sengepladsen.

Behandlingstiderne kan ikke overholdes, selvom det er et lovkrav. Det er på grund af personalemangel.

Fjern budgetloven

Budgetloven gør, at regioner og kommuner ikke kan få sygehusvæsenet til at fungere. Som det er nu, kan patienter blive udskrevet, før man har stillet en diagnose og igangsat behandling.

I stedet for at bruge penge på militær og fremmede krige, bør vi bruge pengene på at uddanne flere, der skal arbejde i sundhedsvæsnet.

DKP vil fjerne budgetloven som er den største hindring for forbedringer. Alle i sundhedsvæsnet skal have deres fortjente lønløft, et ordentligt arbejdsmiljø og tid til faglighed og styrkelse af uddannelserne. Det gavner os alle. Det er forargeligt, at Danmarks sundhedsvæsen har fået lov til at forfalde, blive solgt ud og blive udsultet.