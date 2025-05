Femdobling af udenlandske byggearbejdere

[KOMMUNIST 5-2025] Ifølge Danske Byggefag (tidligere BAT-kartellet) er hver sjette, der arbejder i bygge- og anlægsbranchen, nu uden­landske.

I løbet af de seneste år er andelen af udenlandsk arbejdskraft i byggefaget vokset markant. Ifølge Danske Byggefag er hele 59 procent af alle nyansatte i branchen fra udlandet. Arbejdskraften er uundværlig, men den trækker også store konsekvenser med sig.

Mere kontrol er nødvendig

Flere udlændinge i branchen medfører en forhøjet risiko for, at folk udsættes for farligt arbejdsmiljø, social dumping og arbejdskriminalitet. Her henvises til en rapport om migrantarbejdere i bygge­branchen fra Aalborg Universitet.

På den baggrund opfordrer Danske Byggefag til, at der fra politisk hold indføres bedre kontrol og klare retningslinjer for arbejdsmarkedet.

Hovedentreprenør skal tage ansvar

Behovet for skærpet tilsyn og klare retningslinjer for at undgå arbejdskriminalitet og social dumping er på sin plads.

Bygherre og hovedentreprenør skal tage ansvar, den der tjener pengene skal også bære det juridiske ansvar.

Fra Danske Byggefag efterlyser man endnu en gang et nationalt ID-kort, der gør det muligt at kontrollere, hvem der er på byggepladserne, og hvilke virksomheder de er ansat af.

/PeJu