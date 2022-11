Fjern budgetloven – Væk med afgifter og moms

[KOMMUNIST nr. 11-2022] Ikke et ord om budgetloven fra de opstillede kandidater til Folketinget, selv om det er budgetloven, vedtaget i Folketinget, der står i vejen for tildeling af de nødvendige penge til kommuner og regioner. Alle partier taler om mere velfærd og i samme åndedrag om, hvad der må gøres mod klimaforandringerne, men ingen konkrete og politisk ansvarlige tiltag.

Folketinget kan fjerne budgetloven

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt og hendes regering (2011–2015) tilsluttede sig EU’s Finanspagt og dermed EU’s krav om, at de offentlige udgifter ikke måtte overstige 2% af bruttonationalproduktet på trods af, at Danmark havde stemt nej til euroen. Folketinget vedtog budgetloven, der er grundlaget for finansiering af den offentlige sektor.

Befolkningen har gennem årene set og følt konsekvenserne. Et udsultet sundhedsvæsen, manglende omsorg i ekstrem grad for de svageste i samfundet. Besparelser på undervisning og uddannelse. Budgetloven er blevet brugt til at lægge låg på de offentlige udgifter til skade for befolkningen og til gavn for privatisering og profit. Den mere end 10 år gamle budgetlov er en spændetrøje for kommunernes muligheder for at investere i udvikling og velfærd. De højere priser, alene som følge af inflationen, betyder, at kommunerne i år står med en ekstraregning på 1,4 milliarder kroner. Folketinget kan afskaffe budget-loven – hvis de vil!

Fjern afgifter og moms på energi

Staten tjener 33% i moms og afgifter på strøm. EU har vedtaget, at energipriserne skal følge den dyreste energikilde, som i øjeblikket er gas. El-prisen skal følge gasprisen, selv om el ikke koster det samme at producere. Så gasprisernes himmelflugt giver enorme profitter til el-producenterne og store indtægter for staten.

Ingen moms på mad og medicin

Folketinget vedtog momsen i 1967 med 90 stemmer for og 86 imod. Dengang var det Socialdemokratiet og SF, der stemte for, mens alle de borgerlige partier var imod.

DKP trykte plakaten om ingen moms på mad. Vi har udvidet kravet til også at gælde medicin og energi.

I dag kræver ingen af Folketingets medlemmer, at momsen på 25% på fødevarer og medicin fjernes. Staten tilføres store summer i takt med den voksende inflation og prisstigningerne på mad og medicin. Disse penge bruges bl.a. til yderligere krigsoptrapning i stedet for konfliktløsning.

Overalt i Europa vender krisen den tunge ende nedad. I Storbritannien har tusindvis været på gaden over hele landet for at protestere mod de stigende priser og inflationen. Nok er nok demonstrationer organiseret af aktivister fra fagforeningerne og klimaorganisationer i alle store byer, heriblandt Birmingham, Glasgow, Manchester og London.

Folk kan ikke blive ved med at leve med dette, udtrykte en demonstrant. Den eneste måde, vi kan overleve på og frelse planeten, er at kræve alle de penge tilbage, som er blevet stjålet fra os. De tilhører os. Vi insisterer på at få dem tilbage. Storbritannien vil have sin fremtid tilbage.

Den engelske fagbevægelse er aktiv i disse protester.

Hvor er den danske fagbevægelse?

Red.