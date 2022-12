Flere akademikere end ufaglærte trækker sig før tid

[KOMMUNIST nr. 12-2022] Over dobbelt så mange med en lang videregående uddannelse lader sig pensionere for egne midler, i forhold til personer der kun har en grundskoleuddannelse.

Men selvpension er dyr for samfundet, lyder det fra flere sider. Ifølge Danmarks Statistik har et stigende antal danskere i aldersgruppen 60–64 år valgt at selvpensionere sig. Det viser sig, at andelen af personer med lang videregående uddannelse, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet før tid for egne midler, er over dobbelt så stor som blandt personer med grundskolen som højeste uddannelse.

Ulighed i tilbagetrækningen

Har du penge, så kan du få. Har du ingen, så må du arbejde, til du kan få efterløn, tidlig pension eller folkepension.

Historisk set har højtuddannede trukket sig senere fra arbejdsmarkedet, men nu går det i en anden retning, fordi de som udgangspunkt har haft en høj indkomst, en god pension, eller haft betydelige gevinster på bolig- og aktiemarkedet.

Andelen af danskere, der har råd og lyst til selv at betale for at kunne gå tidligere på pension, vil uden tvivl stige fremover, og med en efterlønsordning, der er blevet kraftigt forringet, samt færre der bevilges tidlig pension, er det vigtigt at fastholde og udvide mulighederne for tidligere tilbagetrækning for de mange, som er slidt ned eller døjer med smerter på grund af deres job.

Dyrt for samfundet

Lars Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udtaler:

– Det er folks eget valg, om de vil lade sig selvpensionere, men det er meget dyrt for velfærdssamfundet, der er drevet af, at vi betaler skat, når vi arbejder.

Så når rigtigt mange med gode uddannelser og en vis formue har mulighed for at trække sig før tid, er det vigtigt, at det offentlige har nogle muligheder som Arne-pension og seniorpension til dem, der er nedslidte og ikke har råd til selv at betale for at forlade arbejdsmarkedet og ellers skulle kæmpe sig frem til folkepensionen.