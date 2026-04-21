Flere vælger en faglært uddannelse

[KOMMUNIST 5-2026] For øjeblikket bliver vi hver eneste dag bombarderet med digitale løsninger og kunstig intelligens som den eneste vej i fremtiden.

De kloge hoveder og hænder, som sidder på en håndværker, bliver sjældent nævnt, men i virkeligheden er det dem, der er rygraden i samfundet og som skaber fremskridt, der gavner fællesskabet.

I alt for mange år har håndværket stået i skyggen af de boglige og skærmbårne fag; men efter en lang nedtur, vælger flere nu heldigvis en faglært uddannelse.

Selvforskyldt udvikling

Manglen på faglærte bliver stor i fremtiden, ikke mindst fordi politikerne på Christiansborg i en årrække havde sovet grundigt i timen og havde udsultet de faglige uddannelser økonomisk i forhold til en uddannelse på gymnasiet.

Det betød, at unge på fagskoler måtte tage sig til takke med gamle maskiner og nedslidt værktøj i undervisningslokaler, der havde set bedre dage, en tilstand som bladet KOMMUNIST har beskrevet ad flere omgange.

Tilførte flere penge

Det har tilsyneladende hjulpet, at politikerne langt om længe så realiteterne i øjnene og bevilgede flere penge til fagskolerne, selvom der stadigvæk er god plads til forbedringer, har det hjulpet. Der har været stor fremgang inden for fagene som værksted, byggeplads og kontor. Det har man ­mærket på Next uddannelser i hovestaden. Men den meste markante fremgang er dog brolægger, tømrer, elektriker og bygningsstruktør, hvor der er sket en fordobling af elever sammenlignet med sidste år.

Stor tilgang af kvinder

En del af forklaringen på fremgangen er, at flere kvinder vælger en faglært uddannelse inden for netop disse fag.

Det er en stor gevinst for både fagene og samfundet, at flere kvinder vælger at tage en faglært uddannelse. Der er også en fremgang at spore inden for nogle industrifag, som kvinderne traditionelt har holdt sig langt væk fra, det er et godt tegn, som kan bidrage til at styrke fagligheden og mangfoldigheden på fremtidens arbejdspladser.

/PeJu