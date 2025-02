Flex – det nye

Af Lilli Rodeck

Det er ikke nemt at bo i landområder i disse tider. Busruter nedlægges uden hensyn til de ældre, som er afhængige af dem for at kunne komme ud at handle eller komme til undersøgelser på sygehuse eller hos egen læge.

Nu skal man bruge flex – eller flex handicap, hvis man har et handicap.

Hvor der før var rimelige priser, har inflationen nu også ramt flex. Brændstof­priser og stigende lønninger gør, at priserne er blevet urimeligt høje.

For mig, som har flex handicap, koster det 60 kr. for at komme ud at handle i nærmeste butik – og det koster mig 70 kr. at komme til læge. Jeg tør ikke tænke på, hvad prisen vil være, hvis jeg skal til undersøgelse på sygehuset.

Mens priserne stiger igen og igen, er folkepensionen fastfrosset. Det er ganske urimeligt, at man ikke lader folkepension, førtidspension og dagpenge m.m. stige samtidigt med, at priser og lønninger stiger.

Følgerne af, at priserne hæves for kørsel med flex eller flex handicap, er allerede nu til at se. Betydeligt færre bruger flex, så det er nu ganske normalt, at man er alene i bilen.

Dette vil uden tvivl medføre nye prisstigninger, da vognmændene, som kører flex, ejer bilerne og skal have råd til at aflønne chaufførerne og købe brændstof. Brændstoffet, som de kører på, er diesel, som er steget voldsomt.

Igen må der lyde et opråb til politikerne om at lade overførselsindkomsterne følge stigningerne på arbejdsmarkedet og ikke vente 2 år.

At udsulte ældre, syge og arbejdsløse fortæller en historie om en regering, som kynisk holder igen.

Med oprustning og krigsforberedelse kan man frygte, at regeringen indefryser pensionerne yderligere, så de sparede penge kan gå til krudt og kugler. Med en mulig krigsskat ud i den nærmeste fremtid kan man kun opfordre til at lade de rigeste betale. De har råd til det.

– DKP kræver, at pensionerne følger prisstigninger og lønstigninger

– DKP kræver en offentlig transport, som tager hensyn til yderområderne, der nu ikke mere ser busser.

– DKP kræver, at det skal være gratis at køre til læge. Ældre mennesker, der ofte har flere kroniske sygdomme, skal ikke sidde og overveje, om de har råd til at tage til lægen.