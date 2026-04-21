Folkeskolen presset på fagligheden

[KOMMUNIST 5-2026] Det faglige niveau i den danske folkeskole har taget et dyk.

I en ny undersøgelse foretaget af Danmarks Lærerforening har 69 procent af lærerne i folkeskolen oplevet, at det faglige spænd mellem de dygtigste elever og dem med størst faglige udfordringer, er blevet større end for fem år siden.

Laver egne fællesskaber

Den voksende faglige kløft mellem eleverne er blevet så stor, at der er kommet en ny kultur i klasser med udfordrede elever, der skaber deres eget fællesskab, og de stræber ikke opad længere.

Udover det voksende spænd mellem eleverne er der noget andet helt galt. De dygtige elever spørger ikke længere om flere opgaver, hvis de er færdige før tid, men ­forsvinder ud på toiletterne for at holde tidligt frikvarter. Det påvirker kulturen i klassen, for det gør, at det er accepteret blandt eleverne ikke at spørge om flere opgaver, men i stedet bare fokusere på at blive færdige, så de kan holde fri.

En alvorlig udvikling

Det er en meget alvorlig udvikling, først og fremmest for eleverne, som har krav på at få en undervisning, der løfter dem.

Til lærernes forsvar skal det med, at de har fået så mange forskellige opgaver som rækker ud over undervisningen og forberedelsen, at det kan gå ud over undervisningens kvalitet, når man også skal bruge tid til at være både psykolog og politibetjent. Der er for få lærere, og så er der ikke tid til at komme rundt om alle elever, som de har fortjent. Derfor er det en nødvendighed at folkeskolen får flere ressourcer.

/PeJu