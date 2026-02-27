Folketingsvalg er udskrevet

Efter en afstemning om almisser, den såkaldte fødevarecheck, udskrev Mette Fredriksen et hurtigt Folketingsvalg. Det kommer ikke bag på nogen, at politikerne ønsker et hurtigt valg. Dermed kan befolkningen ikke nå at gå i dybden på de forslag, som de opstillingsberettigede partier vil fremlægge.

DKP stiller desværre ikke op. I stedet opfordrer vi alle til at konfrontere kandidaterne med de politiske prioriteter – alle partier står bag, nemlig den ødelæggende oprustning, der stjæler de penge, som skulle have forbedret vores selvbetalte velfærd.

Danmark kan vælge en anden vej.

Mens patientforeninger, naboer, NGO’er og faglige organisationer råber om hjælp, både hvad angår behandling, forebyggelse, pleje, drikkevand og havmiljø, bliver erhvervslivet prioriteret først. Nu flytter Arla sin osteproduktion ud af landet, men landbrugsstøtten fortsætter trods massive beviser på, at de hverken skaber arbejdspladser eller tager miljøet seriøst.

Psykiatrien bløder, og boligpolitikken sejler. Imens holdes lønnen tilbage, og offentlige arbejdspladser udsættes for konstante nedskæringer. Husk den manglende snerydning, og at et privat firma nu skal håndtere valgkortene efter mordet på Postnord.

Hjemløsheden er steget, siden kontanthjælpsreformen blev indført. Flygtninge er blevet jaget vildt, trods Danmarks involvering i krigszoner overalt i verden.

NATO-medlemmet USA truer Grønland. Danmarks svar er oprustning og våbenindkøb fra samme land. Ikke kravet om lavspænding i Arktis. Det er en farlig og dyr kurs. Alligevel tillader Danmark amerikanske baser på dansk jord samt farlig krigsproduktion med udenlandske ejere tæt på bebyggelse. End ikke korruptionsskandaler i Ukraine får politikerne til at tøve med at smide gode penge efter dårlige. Spørg kandidaterne: Hvor er fredens stemme fra de etablerede politikere?

Ingen fordømmer staten Israel og det fortsatte folkemord på palæstinenserne. Tværtimod investerer og handler man stadig med terrorstaten. Det samme gælder regeringens forhandlinger med Talibanstyret og Syriens HTS-diktatur. Vi kunne blive ved med at opremse, hvor skræmmende Danmark har udviklet sig i sidste valgperiode.

DKP opfordrer til organisering. Uden et stærkt alternativ til den førte politik vil intet ændre sig. Arbejderklassen mangler tydeligt et stærkt parti, som er tro mod arbejdernes behov. Velfærd – ikke krig. Meld dig ind i DKP.