Fortidens synder kræver faglig ekspertise

Oprensning af berømt og berygtet giftgrund ved Vestkysten sendt i udbud.

Opstart i 2023

Udbudsprocessen kører som udbud med forhandling og ventes at tage cirka et år, men allerede i andet halvår af 2022 ventes udbuddet afgjort. Selve oprensningen ventes at gå i gang i andet halvår af 2023, når miljøkonsekvensvurdering og nødvendige tilladelser er på plads.

Det vil også være et udstillingsvindue på globalt plan, når det handler om bæredygtige prioriteringer og oprensningsmetoder. Region Midtjylland kan lære meget af Høfde 42 oprensningen, inden man skal i gang med at rense op på Cheminovas gamle fabriksgrund.

Fakta om forureningen

I december 2020 besluttede partierne bag finansloven 2021, at der skulle afsættes 630 mio. kr. over fem år til den første fase af en oprensning af generationsforureninger i Danmark. I denne fase skal der blandt andet renses op på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange.

Desuden giver Auriga Industries AS, tidligere ejer af Cheminova, der er et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond, et engangsbeløb på 125 mio. kr. til oprensningen.