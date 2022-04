Forudsigelig ballade på sygehus

Da Folketinget i begyndelsen af december 2021 vedtog den såkaldte vinterpakke med en milliard kroner, der skulle styrke sygehusvæsenets robusthed over vinteren, skrev bladet KOMMUNIST i januar, at det med stor sandsynlighed ville skabe splid og ballade mellem de forskellige faggrupper, når pengene skulle fordeles, og det kom til at holde stik.

Utilfredshed og dårlig stemning

Det blev Regionerne, der skulle fordele pengene. Region Midtjyllands andel af pengene var 218 millioner kroner, som nu er fordelt. Det har betydet, at den ene halvdel af de ansatte på Skejby Sygehus har fået 10.000 kroner. mens den anden halvdel ikke har fået en krone. Dette har medført, at der over en længere periode har været en dårlig stemning og vrede blandt de ansatte.

Svært at være glad

For nylig udtalte en sygeplejerske til den lokale Stiftstidende:

– Det er rigtigt svært at være glad. Jeg har ikke fortjent bonussen mere end så mange andre. Jeg arbejder skulder ved skulder med kolleger, som laver det samme som jeg, så det giver til tider en anstrengt og mærkelig stemning. På Aarhus Universitetshospital har 4.560 af de 9.937 ansatte fået en bonus på 10.000 kroner i forbindelse med vinterpakken.

Pres på arbejdsglæden

Folketingets forligspartier bag den såkaldte vinterpakke søsatte den med det klare mål, at den skulle give regionerne et rygstød til at styrke sygehusenes robusthed gennem vinteren. Men vinterpakken er endt med i stedet for at give skår i arbejdsglæden hos dem, der ikke fik noget, så lysten til at yde en ekstra indsats i dagligdagen forsvandt, altså den modsatte effekt af det, som var målet.

Peter Just