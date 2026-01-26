Fred i Arktis

[KOMMUNIST 2-2026] Det var et frit og lykkeligt folk, Hans Egede traf, da han i 1728 grundlagde det danske kolonistyre. Meget er sket siden.

Der er ingen tvivl om, at den nuværende situation ligger på Danmarks skuldre. Svaret blev en NATO-oprustning. Det grønlandske folk er ligesom det danske truet af en såkaldt NATO-allieret.

Selvom politikerne foregiver at være overraskede over denne udvikling, har USA tidligere (1867, 1910, 1946, 1955, 2019) fremsat ønsker om erhvervelse af Grønland, ligesom de har tidligere købt Alaska, hvor de også har en militærbase. I dag tager truslerne mod Grønland fra USA dog stærkere fart, fordi USA betragter den bredere arktiske region som et “leveområde”, et centralt punkt for implementeringen af USA’s overordnede strategi.

Det kunne ikke være et mere forfejlet træk over for USA at opruste i Arktis med USA’s egne våbensystemer gennem NATO.

Opsig USA-baser

Hvis Danmark og de støttende lande virkelig mener, at de vil hjælpe med at forsvare det grønlandske folk og deres sårbare natur, burde NATO-medlemmerne opsige deres baseaftaler med USA og opløse NATO.

Det burde den grønlandske og den danske regering også gøre – både overfor Thule-basen og den nye baseaftale med Danmark. 177.000 faststationerede US-soldater i Europa viser, at NATO ikke virker.

For 52 år siden angreb NATO-landet, Tyrkiet, Cypern. NATO er ikke en fredens garanti. EU skal heller ikke være endnu en ”beskytter”, der skal betales tilbage i mineraler.

Grønland er ikke medlem af EU. Der er hverken en kinesisk eller en russisk militær trussel rundt om Grønland. Oprustningen vokser, og derfor skal NATO ud af Arktis!

Danmarks ansvar

Det grønlandske folk har ikke en kinamands chance for at overleve som selvstændig og suveræn nation uden vores solidaritet og et internationalt pres, som kræver respekt for det grønlandske og hele det arktiske folk. Det arktiske råd skal igen tages seriøst. Dengang FN virkede, kunne Danmark have krævet, at Arktis skulle været under FN’ beskyttelse og fri for militære aktiviteter.

Danmark sidder med et kæmpemæssigt ansvar for hele verden sammen med det grønlandske folk. En tilstrækkelig katastrofe kan gennem Golfstrømmen påvirke resten af verden. Det ansvar har Folketinget aldrig taget. Si­tuationen forudsætter støtte til det grønlandske folk og til at beskytte Grønlands sårbare natur mod imperialismens grådige søgen efter råstoffer.

Vi må kræve folkemagt i stedet for pengemagt. Ingen udenlandsk indblanding. Vi har alt at vinde. Nej tak til knæfald – lad os tage kampen!

Folkeretten

Pludselig kom brud på folkeretten ud af den danske regerings mund. Den solidaritet skulle have været vist tidligere i forhold til Gaza, Venezuela, Cuba osv., som jo står over for samme trussel.

Ja, verden er af lave, men solidaritet går begge veje. At råbe om hjælp nu, når det gavner egne interesser, kan ende med, at Danmark kommer til at stå alene. Derimod har det grønlandske folk alle befolkninger bag sig. At starte en militær konflikt med eller uden NATO om råstoffer, imperialisterne imellem gør kun Grønland og øens befolkning til taberne.

Alene imperialismens omstyrtelse kan muliggøre ægte lighed mellem folkeslag. Den respekt fortjener det grønlandske folk. Indtil da vil “international lov” forblive, hvad den altid har været: de magtfuldes håndskrift – udvisket i det øjeblik, den ophører med at tjene dem. Det er, hvad vi ser nu.

Yankee go home!

Red.