Fred med Rusland

Uanset hvilken politisk holdning man kan have til Rusland, må det være tydeligt for enhver, at det er NATO og USA, der er den aggressive part i den konflikt, der udspiller sig ved grænsen mellem Rusland og det halvfascistiske Ukraine. Europas befolkning ønsker fred.

Danmark skal ikke være med til at eskalere optrapning til krig eller borgerkrig i det splittede land. Rusland har på intet tidspunkt nævnt ønsket om at invadere Ukraine.

Ruslands retmæssige krav om at respektere grænsen tilsidesættes fra NATO og USA`s side under dække af at forsvare Ukraine og ”den frie verden”.

I 1949 blev NATO stiftet som et værn mod de socialistiske lande. Den er utallige gange omtalt som fredsbevarende, men mangler stadig at bevise sin venlige side.

I 1989 ved Sovjetunionens opløsning blev Warszawa-pagten nedlagt. Her blev løftet givet til Gorbatjov, at den aktuelle grænse mod øst skulle respekteres. Vi ved nu, at NATO og USA ikke har holdt løftet, men gentagne gange har provokeret og infiltreret landene mod øst.

Danmark skal gå fredens vej

Danmark skal sige fra over for USA og kræve fredsforhandling med Rusland nu. Danmark skal kræve, at NATO og USA overholder de aftalte konventioner og trækker deres invitation til Ukraine om optagelse i NATO tilbage.

Europa ønsker ikke krig. Vi ønsker samhandel og venskab.

Aggressionerne mod Jugoslavien og Golfkrigen blev danske soldaters første møde med hjemsendte kister og krigstraumer. Død og ødelæggelse fortsatte i Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien. Nok er nok.

Flygtningestrømmene fra de krigshærgede områder er større end nogensinde. Stop Danmarks engagement i død og miljøødelæggelse. Den danske befolkning betaler til krigsmaskineriet med manglende hjemlig velfærd, imens vi samler egne penge ind til omsorg for krigens ofre i alverdens velgørenhedsinstitutioner.

– Ingen atomvåben i dansk luftrum, ingen atomvåben på krigsskibe i Østersøen.

– Kommunistene ønsker fred og sameksistens!

– Kræv fred og forhandling nu!