Freden skal vindes

Uden fred ingen udvikling og sociale fremskridt

[KOMMUNIST 5-2023 – Gå med kommunisterne] Derfor deltager kommunisterne i fredskampen og kræver nedrustning i stedet for oprustning. Kommunisterne kræver våbenhvile og fredsforhandlinger i Ukraine og stop for alle våbenleverancer.

Milliarder til oprustning og krig – pengene tages fra den offentlige velfærd. NATO kræver, at hvert NATO-land betaler 2% af bruttonationalproduktet til ­alliancens krigskasse. For Danmarks vedkommende er det 28 milliarder i 2030.

18 milliarder skal hvert år investeres i det danske forsvar på nuværende tidspunkt, men et nyt forsvarsforlig er undervejs. Det skal behandles og vedtages i Folketinget til efteråret. Allerede nu er der varslet krav om flere penge til militæret.

Den danske regering opretter derudover en (krigs)fond på 7 milliarder kroner til køb af våben til Ukraine. Regeringen vil samordne indkøb af våben med EU.

EU’s indflydelse på det danske forsvar og den danske forsvarspolitik er steget markant efter afstemningen om forsvarsforbeholdet, som blev tabt. Pengene tages fra ulandsbistanden og ”udbyttet” fra at gøre Store Bededag til en arbejdsdag.

Investorerne glæder sig over udsigten til at tjene mange penge i de kommende år med eller uden en Ukraine-­krig. En af de største investorer i krigsøkonomien er Pension Danmark, hvor pengetanken er fyldt med lønarbejdernes pensionspenge. De gnider sig i hænderne. Uanset udgangen på krigen i Ukraine er der udsigt til en lang periode med skærpet konflikt og stærk spænding mellem Rusland og Europa. Det skal vi selvfølgelig udnytte økonomisk, udtaler pensionskassen.

Dansk våbenindustri tjener masser af penge – den danske arbejderklasse betaler

Udover at erhvervslivet investerer i våben og krig er den danske pensionskasse Pension Danmark, der er et af landets største pensionsselskaber, en af de helt store investorer.

Pension Danmark forvalter 300 milliarder kr. på vegne af sine 815.000 ”pensionskunder”, der især er faglærte og ufaglærte arbejdere fra private og offentlige virksomheder.

Pension Danmark holder sig ikke tilbage fra at investere i våbenindustrien. De indgår i milliardprojekter med forsvaret i samarbejde med den danske våbenfabrikant TERMA. Pensionskassen skal opføre et nyt hovedkvarter til over to milliarder kr. til Forsvarets Efterretningstjeneste. Det er Danmarks hidtil største offentligt-private partnerskab.

Pension Danmark udtaler, at de er parat til flere investeringer fra danske kaserner til våbenfabrikation. Vi vil passe på de værdier og den livsform, Vesten repræsenterer, og så skal vi kunne forsvare os. Sådan udtaler pensionskassen sig hen over hovedet på sine ”pensionskunder”.

Pension Danmark siger, at de i de senere år har kombineret bidraget til ”den grønne omstilling” med en forsvarspolitisk dagsorden.

Nej til amerikanske soldater på dansk jord

Regeringen har efter opfordring og pres fra USA åbnet for muligheden for at stationere amerikanske soldater i Danmark. Udvidelsen af Esbjerg Havn, Flyvestation Skrydstrup med stationering af F35-jagere, retter tankerne hen på oprettelse af baser bemandet med NATO soldater.

Danske veje og havne – den såkaldte infrastruktur – bliver nu betragtet ud fra en (krigs) strategisk synsvinkel.

Danmark er bestemt til at være en platform – en krigs­indgang til Norden.

Krigen er rettet mod Rusland.

Hvis der stationeres ­amerikanske soldater i Danmark, er det første gang siden 2. Verdenskrig, at der stationeres fremmede tropper i Danmark. De amerikanske soldater vil ved ulovligheder eller for­brydelser skulle dømmes efter amerikansk lov og ikke dansk.

Fredsbevægelsen og klimabevægelsen i fælles front

USA og NATO-militæret er den største klima-forurener i verden. Militæret forbruger mere brændstof og udsender mere drivhusgas end de fleste middelstore lande i verden. Forpester jord og drikkevand. Forpester luften.

Krigsindustrien taler om et ”bæredygtigt forsvar”

Droner bliver betegnet som en fremtidig del af et ”bæredygtigt forsvar”, da der ikke er CO 2 -udslip i forbindelse med brugen af dem. Udviklingen af droner har været i gang siden 2. Verdenskrig. Anvendelse af droner forhindrer, at egne soldater dør.

En drone er et førerløst fly, som styres gennem satellitteknologi. En drone kan være lille som et stykke legetøj. Det kan sendes af sted fra hånden for at spionere f.eks. på den anden side af en klippe eller indeni en bygning. Der findes store droner som almindelige krigsfly og udrustet med projektiler.

Droner blev anvendt af NATO’s soldater i Afghanistan.

Brugen af droner i krigsom­råder er udsat for hård kritik internationalt. FN’s Råd for Menneskerettigheder har ud­talt, at gennem brugen af dro­ner, hvorfra der afskydes pro­jektiler og dræbes mennesker, har der udviklet sig en videospilmentalitet. Der peges specielt på CIA, der ved at anvende droner har flere uskyldige menneskeliv på samvittigheden.

Talen om et ”bæredygtigt forsvar” er en kynisk og beregnende manipulation, der kun tjener krigsindustrien og dens investorer.

– Deltag i kampen for fred og velfærd

– Organiser dig fagligt og politisk

– Gå med kommunisterne