Fysioterapeuter vandt slaget

Efter seks måneders konflikt er der nu indgået overenskomst for fysioterapeuter ansat i Benefit Nords Klinikker i Frederikshavn og Sæby.

Siden 15. maj 2025 havde den nystiftede fagforening Fysioterapeuternes Fagforening forlangt overenskomst med firmaet. En konflikt som var omtalt i december nummeret af bladet KOMMUNIST.

Overenskomst giver nye rettigheder

Den nye overenskomst giver blandt andet de ansatte et løft af lønnen, fem fridage, ret til løn under barnets første sygedag, arbejds­markedspension og retten til at vælge en tillidsrepræsentant.

Overenskomsten er forhandlet på plads af Fysioterapeuternes Fagforening, som er en del af Serviceforbundet og Dansk Erhverv fra arbejdsgiverside.

Nu gælder det resten af landet

Den nye overenskomst ligger langt over basiskontrakten, som mange fysioterapeuter i andre private klinikker er ansat under.

Derfor vil fagforeningen nu indlede forhandlinger om en overenskomst for hele branchen på det private praksisområde. For i modsætning til offentlige ansatte fysioterapeuter er privatansatte nemlig ikke overenskomstdækket i dag

/PeJu