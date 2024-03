Går sammen om nyt forbundshus

[KOMMUNIST nr. 3-2024] Fire fagforeninger går nu sammen om at opføre Forbundshuset.

MT Højgaard skal frem mod 2026 opføre et nyt kontordomicil til foreløbigt fire fagforeninger ved Sluse­holmen i Københavns Sydhavn.

“Forbundshuset” skal rumme Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Dansk Journalistforbund samt Maler Forbundet. Derudover vil de to A-kasser FAK og AJKS samt selskabet Fagenes Bofællesskab (FAB) også flytte med. Det nye Forbundshus kommer til at ligge ved den nye metrostation Sluseholmen, der åbner her i 2024.