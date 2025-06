Genmodificerede planter på vej

[KOMMUNIST 6-7 2025] EU er i gang med at lempe reglerne for en ny generation af genmodificerede planter, skabt med nye genomiske teknikker (NGT’er) som f.eks. CRISPR. Disse teknikker gør det muligt at ændre planters DNA med stor præcision.

EU vil undtage de mange afgrøder, som bliver skabt ved hjælp af nye genomiske teknikker fra de eksisterende GMO-regler.

Det betyder helt konkret, at planter skabt med nye genomiske teknikker ikke længere skal risikovurderes, mærkes eller spores som GMO’er, på trods af at de er det.

Forbrugerne får altså ingen information – og ingen ­mulighed for at vælge til eller fra.

Lovgivning på vej

Lovgivningsarbejdet er i fuld gang. I marts 2025 vedtog EU’s Ministerråd at gå i forhandling med kommissionen og parlamentet, og forhandlingerne om den endelige lovtekst er nu i gang.

Miljøorganisationer som Greenpeace og NOAH advarer om, at dereguleringen vil underminere både økologisk landbrug og biodiversitet. Hvis der ikke længere stilles krav om mærkning og sporbarhed, bliver det umuligt – både for landmænd og forbrugere – at undgå GMO’er i fødevarekæden.

Ifølge NOAH omfatter forslaget om at lempe reglerne både afgrøder og vilde planter, og der er reelle risici for såvel miljø som sundhed.

Gid dog EU ville trække i nødbremsen i stedet for altid at bukke under for industriens interesser på vores bekostning. Det mindste, vi som borgere burde kunne kræve, er gennemsigtighed, ansvarlighed og retten til at vælge, hvad vi putter i munden.

Alle GMO’er – også de nye NGT’er – bør være underlagt samme strenge regler som de gamle.

Pyntet med grønt

Mærkning, risikovurdering og sporbarhed skal ikke være til diskussion ifølge minister­rådet. En demokratisk debat er vigtig – ikke bare for forbrugerne, men også for fødevareproduktionen.

EU er igen i gang med at iklæde storindustrien den grønne kappe – den med det fine lille EU-logo med gule stjerner på, nede i hjørnet. Med grønne slogans og store ord om bæredygtighed vil EU sælge dereguleringen som en gave til miljøet og borgerne. I praksis er det en gave til agroindustrien, der får patent på afgrøder, som i værste fald kan give økonomiske konsekvenser for landmændene.

Endnu en gang står naturen og mennesket bagest i køen. For der skal udvikles, vækstes og tjenes penge – og det sker, som så ofte før, på de riges præmisser.

Sine Bilfeldt

Fakta

GMO – ”Genetisk Modificeret Organisme”

En GMO er en organisme, hvis arvemateriale er ændret kunstigt – ofte ved at indsætte gener fra andre arter.

De bruges typisk i landbruget til at gøre planter mere modstandsdygtige over for sprøjtemidler eller skadedyr.

I EU har GMO’er været strengt reguleret siden 2001 og skal mærkes, risikovurderes og kunne spores.

NGT – ”Nye Genomiske Teknikker”

NGT dækker over nyere metoder til genredigering, som ændrer DNA direkte og mere præcist end klassisk GMO-teknologi.

Det betyder: ingen krav om mærkning, sporbarhed eller miljømæssig risikovurdering.

CRISPR