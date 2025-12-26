Ghettoloven eksisterer stadig

John Christoffersen er lige kommet fra pressekonferencen for beboerne i Mjølner­parken, hvor de modtog EU-dommen torsdag d. 18. december.

Der var en vis optimisme. EU-dommen følger i al væsentlighed EU’s generaladvokats vurdering, at loven retter sig til bestemte boligområder og til beboere af anden etnisk herkomst end dansk.

John er en af dem, der også blev berørt af Ghettoloven. Det bofællesskab, han og andre pensionister boede i, er væk, og beboerne er spredt for alle vinde, flere til lejligheder som er dyre i husleje. Det er også en af konsekvenserne af en inhuman og forfejlet lovgivning.

– Når man er i min alder, er det svært at danne netværk igen, siger John til KOMMUNIST. Derfor er han stadig aktiv i kampen mod ghettoloven.

Ulovlig forskelsbehandling

Det er denne klassificering, som beboerne, blandt andet i Mjølnerparken, mener er en direkte og ulovlig forskelsbehandling på baggrund af beboernes etnicitet.

Formanden for Mjølnerparkens afdelingsbestyrelse, Muhamad Aslam, udtrykker sin vrede over Ghettoloven, som er skyld i, at beboerne er smidt ud af deres hjem, uden de har gjort noget forkert.

– Man har solgt deres hjem til privat spekulation, eller andre gode og billige boliger er revet ned, siger han.

Beboernes repræsentanter var forment adgang, da planen for at omdanne almene boligområder blev offentliggjort, fordi, som man påstod, der var tale om parallelsamfund. Det betyder i deres øjne, at der er for mange af anden etnisk herkomst, for mange på overførselsindkomst, for mange uden arbejde, og for mange med en plet på straffe-

attesten og for mange svage familier.

Hvad hjælper udsmidning

– Det er vist svært at bevise, at man styrker svage familier ved at smide dem ud af gode og billige lejligheder, væk fra deres trygge miljøer. Tanken om, at folk kommer i arbejde ved at blive smidt ud, er jo gak, fortæller John.

Ghettoloven har en anden dagsorden, og det er at reducere antallet af gode billige almene boliger. Det er et angreb på en stolt dansk tradition, hvor mennesker kan bo uden profit til ejeren, da det er beboerne, der selv ejer bolig­foreningerne.

– Vi ved, det er borgerlig politik, det er sikkert. Men at det blev gennemført af en socialdemokratisk regering med støtte fra blandt andre SF, det var rystende, fortæller John videre.

Beboerne og tidligere beboere mødtes i Mjølnerparkens beboerhus, hvor de sammen på livestream så EU-domstolens dom. Den blev kun vejledende for den danske domstol, så man venter på den endelige afgørelse ved Østre Landsret. Beboernes advokat Edddie Rosenber Khawaje mener, at en afgørelse i Østre Landsret vil falde om to til tre uger.

Vi vil ikke flytte

Imens folk står i kø for at finde et sted at bo, som er til at betale, så vil man rive sunde boliger ned, forstå det hvem der kan?

I Århus udtaler en beboer sig til Politiken: – Vi vil ikke flytte, vi vil gerne blive boende. Vi har ikke gjort noget forkert. Vi er danske statsborgere, og når vi får besked på at flytte, fordi her er en overvægt af beboere med ikke-vestlig baggrund, så synes vi, at det er diskriminerende, siger Ezzedine Azzam, som er buschauffør og har boet i Gjellerup-parken i 25 år.

Snart er der folketingsvalg, og både den almene sektor og LLO har udmærkede løsninger til at løse vores boligproblemer. Kommunisterne ligeså. Det skal huskes, når lejere overalt i Danmark skal stemme. Ghettoloven skal skrottes nu.

Red.