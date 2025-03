”Ghettoloven” for EU-domstolen

Foto og tekst: John Christoffersen

[KOMMUNIST 3-2025] Generaladvokaten ved EU-domstolen, Tamara Capstahar, er den 13. februar kommet med sin vurdering af den danske lovgivning om almene boliger, loven som i daglig omtale kaldes ”Ghettoloven”. Generaladvokaten vurderer, at loven er direkte forskelsbehandling, når man lovgiver ud fra etnicitet.

Sagen er startet i 2020, ved at beboere fra bl.a. Mjølnerparken på Nørrebro i København stævnede staten. Det skete i forsvar for, at deres bolig skulle sælges til privat spekulation. Beboernes påstand var, at den lov, som gjorde det muligt, Ghettoloven, var direkte forskelsbehandling og diskrimination.

Da sagen mellem Mjølnerparken og Social- og Boligministeriet er af principiel karakter, startede den i Østre Landsret. I slutningen af 2022 besluttede Østre Landsret at inddrage EU-domstolen for at få afklaret, om den danske lovgivning er forenelig med EU-direktivet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse.

Det er her, Generaladvokaten vurderer, at det er ”direkte forskelsbehandling”, når den danske lovgivning lovgiver ud fra ”vestlige” og ”ikke vestlige” indvandrere og deres efterkommere.

Beboernes advokat Eddie Rosenberg Khawaja og Petra Fokdal fortolker General­advokatens vurdering og forslag til afgørelse som virkelig fantastisk – Generaladvokaten finder, at anvendelsen af kriteriet ”ikke­vestlig” er baseret på etnisk oprindelse, og at den danske lovgivning udgør direkte ­forskelsbehandling på baggrund af etnisk oprindelse. Generaladvokaten følger dermed vores argument til fulde.

Vi er særligt begejstrede for, at hun også fastslår, at anvendelsen af kriteriet ”ikke-vestlig” i almenboligloven er stigmatiserende og har den modsatte effekt af, hvad regeringen siger er formålet i stedet for at have en positiv virkning på integrationen, gør anvendelsen af kriteriet det vanskeligere rent faktisk at føle at kunne blive inkluderet i samfundet for personer med ikke-vestlig oprindelse.

“Det er et vigtigt første skridt”, fastslår Eddie Rosenberg Kvawaja og Petra Fokdal, “men det er selvfølgelig ikke endeligt, før Domstolen afsiger deres dom. Men vi er dog meget positive!”

Den endelige dom ventes først om ca. tre måneder.

Muhammad Aslam, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken, udtaler: ”Den Danske stat og politikere har udsat os for en diskriminerende og ­brutal lovgivning, som har haft voldsomme konsekvenser for mange uskyldige familier. Det er yderst tilfredsstillende og retfærdigt at få EU’s melding”.

I anledning af General­advokatens udmelding har Almen Modstand (Beboere fra mange afdelinger af det almene boligbyggeri) i en opfordring til BL Stat og Kommune, og ikke mindst de berørte boligafdelinger, anbefalet at ”suspendere alle nedrivninger og tvangsflytninger af alle almene byboeres boliger”.