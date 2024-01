Gyldne-tider-for-elektrikere

[KOMMUNIST nr. 1-2024] Selvom presset på det danske arbejdsmarked er ved at stilne lidt af, er der fortsat mange virksomheder inden for byggebranchen, der har svært ved at skaffe folk. Det er især inden for el- og VVS-­faget, at den er helt gal. For elektrikernes vedkommende er der kun 1 procent ledige på landsplan.