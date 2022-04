Havnefremgang møder stor modstand

For første gang præsterede Aarhus havn fremgang på samtlige områder i 2021. Den samlede omsætning steg med 889.000 tons gods til mere end 10 millioner. Det svarer til, at havnen håndterer mere end 1.000 tons gods hver eneste time året rundt.

En stor del af væksten er båret af containerområdet, men også fast og flydende bulk, krydstogtpassagerer og last.

Mens andre havne i verden har været belastet af de globale forsyningskæder, og gods har hobet sig op med store forsinkelser til følge, har Aarhus havn været i stand til at tage skibene ind og ekspedere godset. Aarhus havn tager imod 65 procent af de mange tusinde containere, der kommer til landet hvert år.

Det har givet pladsproblemer flere steder på havnen, udtaler havnedirektør Thomas H. Borch, der derfor ønsker en stor udvidelse af havnen, så man er rustet til fremtiden.

Udvidelse møder modstand

Aarhus havns ønske om en stor udvidelse af østhavnen møder modstand. Den planlagte udvidelse af havnen på 100 ha, svarende til 140 fodboldbaner, over de næste 30 år møder stor modstand hos Foreningen Beskyt Aarhusbugten, der mener, at havneudvidelsen vil ødelægge udsigten til Mols og bugten, da der skal være plads til 144 meter høje kraner på området.

Denne forening er der mange, som ikke kan tage alvorligt, da den er blevet beskyldt for at pleje egne interesser, og at det ikke har handlet så meget om miljøbelastning men mere om udsigtsforholdene for de store rigmandsvillaer langs strandvejen, hvor mange af foreningens medlemmer selv bor.

Men også mange enkeltpersoner har ytret sig og mener, at byens borgere ikke bare skal acceptere, at Aarhus bugten omlægges til et nyt industriområde. Deres indsigelser har mere været rettet mod havnemiljø og forurening. Havneudvidelsen har været sendt i en høring fra 6. januar, der skulle have været afsluttet den 4. marts.

Høring blev forlænget

På grund af overvældende mange protester fra borgere i byen har kommunen ikke kunnet følge med i gennemgangen af indsigelserne. -Derudover har to af byens store erhvervsvirksomheder Salling Group og Arla pludselig lavet en kovending og er blevet modstandere af udvidelsen. Det betyder, at høringen er forlænget til 11. marts, hvorefter byrådet skal tage den endelige beslutning om havneudvidelsen, og det kan formentligt tage sin tid.

De store ændringer i den oprindelige plan skal man nok ikke regne med, da der på forhånd tegner til at være et flertal i byrådet, der vil give grønt lys til udvidelsen. Så i fremtiden vil byen og bugten blive forandret for stedse.

Flere nye opgaver til havnen

Royal Arctic Line har meddelt, at rederiet har til hensigt, at alt gods mellem Danmark og Grønland skal gå via contai-ner-terminalen på Aarhus havn. Køle- og frysegods håndteres allerede i Aarhus, men de resterende godstyper vil komme til i løbet af 2022.

Transport af gods mellem Danmark og Grønland blev i 1972 flyttet til Aalborg havn, efter at Den Kongelige Grønlandske Handel, som blev oprettet i 1776, frem til da havde besejling fra Københavns havn.

Lidt om Aarhus havn

Aarhus havn er en selvstyrehavn, som ejes af Aarhus kommune. Byens borgmester er født formand for havnens bestyrelse på i alt ni personer bestående af tre medlemmer fra byrådet, fem erhvervsfolk og et medarbejdervalgt medlem.

Aarhus havn huser 150 virksomheder med mere end 10.000 ansatte fordelt på alle faggrupper.

Peter Just