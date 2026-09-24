Historisk tobaksfabrik lukker

[KOMMUNIST 10-2026] Den 200-årige gamle ikoniske tobaksfabrik Harald Halberg, som fremstiller Mac Baren pibetobak i Svendborg, lukker senest i starten af 2027.

Udmeldingen ramte hårdt, da halvdelen af de cirka 200 ansatte i produktionen endnu ikke ved, om de er købt eller solgt.

Hele miseren er opstået, fordi Halberg A/S som ejede fabrikken og i 2024 solgte den for svimlende 535 millioner kroner til giganten Scandinavian Tobacco Group, der nu vil flytte produktionen til Assens.

Havde et spinkelt håb

Da de ansatte tobaksarbejdere fik meldingen om, at der fra 2027 ikke skulle være nogen fremtidig produktion i Svendborg, havde mange et spinkelt håb om, at noget produktion kunne fortsætte fremover på fabrikken. Men det bliver der ikke noget af, hvis det går efter planen, for meningen er, at der hverken skal være fabrik eller kontor tilbage i Svendborg.

Derfor vil der fremover være et større arbejde for ­Fødevareforbundet NNF med at tage hånd om hver enkelt, for at de kan komme videre.

Fra tobak til fødevarer

I modsætning til de tobaksarbejdere, som nu mister deres job, ser fremtiden helt anderledes lys og tryg ud for familien Halberg, som i fremtiden har slået sig ned som ejer af fødevarevirksomheden Løgismose. Derudover er man også aktiv inden for ejendomme og ejer Hotel Svendborg, så de har deres på det tørre i fremtiden.

/PeJu