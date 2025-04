HK-formand stopper til efteråret

Store ændringer i fremtiden

– Jeg har derfor i lyset af dette truffet et valg om i ordentlig tid at melde, at det ikke skal være mig, der skal være styrende og ledende i dette afgørende heat, siger Anja C. Jensen.

Formand til det sidste

Anja udtaler: – Jeg lover alle, at jeg er HK’s formand, lige til jeg ikke er det mere og for alle vores medlemmer. For vi er i fuld gang med at sætte stress højere på den politiske dagsorden, vi skal sikre en værdig og retfærdig tilbagetrækning, og vi skal sikre, at det ikke bliver lønmodtagerne og de dårligst stillede, der ender med regningen til forsvaret, og vi skal styrke HKernes rolle og synlighed på arbejdsmarkedet.