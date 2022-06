HK Handel rejser sag mod Salling Group

[KOMMUNIST 6-7 2022] Fagforeningen HK Handel har rejst en sag mod Salling Group for at få sat en stopper for kædernes usikre kontrakter.

De vurderer nemlig, at over 50 procent af de ansatte i Salling Group kæden er på en kontrakt uden fast arbejdstid, skriver HK Handel i en pressemeddelelse. De usikre kontrakter betyder, at ansatte i supermarkeder som Føtex, Bilka, Fætter BR, Salling og Netto har problemer med at få løn under sygdom og at optjene retten til dagpenge, fordi de kun har få eller slet ikke nogen timer på papiret. HK Handel ønsker, at Salling Group giver de ansatte en fuldtidsansættelse eller en deltidsansættelse, hvor arbejdstiden er aftalt som et fast timetal.