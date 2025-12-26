Hovedkravene til OK26 er krystalklare

Tusindvis af offentligt ansatte har nu deltaget i møder på arbejdspladser og fagforeninger med krav til de nye overenskomster, der skal fastlægge løn og arbejdsforhold i staten, regionerne og kommunerne, som gælder fra april 2026.

FOA lagde ud med stormøde

I september 2025 samlede FOA 2.000 tillidsrepræsentanter i Fredericia hvor de tog hul på OK26. Her handlede det først og fremmest om løn og arbejdsvilkår for FOA’s medlemmer fremover.

Stormødet handlede ikke om, at der var frit slag med forskellige medlemsforslag til fornyelse af overenskomsten, for sådan spiller musikken ikke, når der skal forhandles. Kravene skal prioriteres, så man står stærkere i fællesskab med andre faggrupper.

Enslydende krav fra medlemmerne

Det er fuldt forståeligt, at der kan være forskellige krav fra de mange faggrupper, men nogle af kravene går igen og igen.

Det vidner om, at skoen trykker det samme sted i de forskellige fagforbund, for de har nogenlunde de samme krav til OK26. Generelle lønstigninger for at følge med den private sektor, krav om højere pension, fleksibel arbejdstid, større fokus på efteruddannelse, mere fritid samt et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk, herunder at forebygge vold, trusler og nedslidning, har fået første prioritet.

Klar besked til forhandlerne

Som altid er medlemmerne klare i spyttet til forhandlerne, så der er ikke noget at betænke sig på, når de skal i gang med at forhandle med arbejdsgiverne.

Ja, rent faktisk må man forvente, at kravene for en gangs skyld bliver hørt, det skylder de medlemmerne, hvis de fortsat vil fremstå som troværdige forhandlere.

/PeJu