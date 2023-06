Hvor bliver pengene af?

[KOMMUNIST 6–7 2023] Vores regering hylder den danske økonomi og fortæller os hele tiden, hvor lav arbejdsløsheden er. De sprøjter reformer ud til uddannelse, børnepasning og sundhedsvæsen og fortæller, at det er forbedringer og mere effektivt. Men hvordan hænger det sammen med vores oplevelse af, at velfærden synes mere og mere utilgængelig og umulig at opnå, og at pengene ikke slår til med den stigende inflation?

Retten til at gå i hundene virker som mantraet i de borgerliges frihedsbegreb. En ting er sikker – det er voldsomt dyrt at bo og leve i Danmark, men er du velstående, mærkes det ikke. Denne artikel handler om os på bundlinjen. De har stjålet vores penge.

Dagpenge

For at få skattelettelser til dem i toppen skal vi andre betale. Og det gør vi.

I perioden 1995–2025 vil dagpengenes bruttoværdi opgjort på års­niveau i forhold til lønningerne reelt være faldet med 45.000 kr. Det svarer til en nedgang på 18 pct. eller mere end 2 hele måneders dagpenge på et år.

På månedsbasis svarer de 30 års forringelser til et fald i den månedlige dagpengesats på 3.800 kr. opgjort i 2018­niveau. Den brutto­forringelse er senere blevet forstærket ved, at staten sideløbende har lettet skatten på arbejdsindkomst.

Det går stærkt. Sammen med et fald i den strukturelle ledighed har udhulingen af dagpengene nedbragt statens udgifter til dagpengesystemet markant. De samlede udgifter til dagpenge er i dag omkring tre gange mindre end i starten af 90’erne. Medlemmerne af a-kasserne finansierer derfor i dag en langt større del af dagpengeforsikringen end tidligere.

Jobcentrenes ofre

I de forhadte jobcentre er der 12.500 medarbejdere til at tage sig af omkring 70.000 ledige (og syge). Det svarer til en medarbejder for hver sjette ledige, på trods af at det er dokumenteret, at 9 ud af 10 dagpengeforsikrede selv finder job. Til sammenligning er de nye minimumsnormeringer fra 2024 en pædagog til 6 børn i børnehaver.

Den studerende

”Men til gengæld for at modtage en gratis uddannelse på højeste niveau og verdens mest generøse SU, må hjemmeboende studerende ved både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser indstille sig på en lavere SU. Vi garanterer, at unge har mulighed for at tage en uddannelse uanset opvækst, social baggrund og forældrenes økonomiske situation”.

Sådan hed det fra regeringen, da den skar i SU’en og sideløbende har forringet uddannelserne med 2% nedskæringer hvert år siden budgetlovens indtræden i 2012.

Pensionisten

I dag venter pensionister to år på at få reguleret pensionen, når lønningerne stiger. Ventetiden kan mærkes, ikke mindst når der er inflation, og priserne stiger.

Finansministeriets egne tal viser, at pensionisterne således halter 5,7 pct. bagefter i købekraft.

Faglige Seniorer har foreslået, at pensionen i stedet skal reguleres i takt med den forventede lønudvikling fra og med 1. januar 2024, og at pensionisterne efterreguleres med efterslæbet fra 2020 til 2023. Dette afviste regeringen.

Så tror fanden, at de rige bliver rigere. Pengene skal jo komme et sted fra – og du betaler.